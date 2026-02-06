Как избавиться от сквозняков в доме или квартире и сэкономить на отоплении: полезный лайфхак

Зимой сохранять тепло в домах может быть сложно, особенно если вы боретесь с ростом счетов за отопление.

Эксперты призвали людей обращать внимание на сквозняки, проникающие через окна и двери, объясняя, что есть один маленький трюк, который можно сделать, чтобы уменьшить потерю тепла, пишет Express.

Обратите внимание на внутреннюю часть ваших окон и дверей на наличие любых регулировочных элементов, которые имеют много изделий из ПВХ. Они расположены внутри рам, что может помочь предотвратить проникновение холода в помещение.

Эти регулировочные зазоры будут иметь затяжные винты, которые позволят вам ослабить или затянуть кулачковые замки. Просто возьмите шестигранный ключ и поверните верхний кулачок, чтобы втянуть запорную пластину.

Однако, возможно, после этого вы столкнетесь с несколько тугим открыванием дверей и окон. Чтобы исправить это, просто поверните нижний кулачковый замок в противоположном направлении, чтобы предоставить ему "немного больше места".

Перенастройка створки зимой поможет устранить сквозняки и обеспечить плотное прилегание к раме. Это уменьшит возможность проникновения сквозняка через окно или дверь.

Также эксперты рекомендовали использовать самоклеющиеся пенопластовые ленты или металлические или пластиковые ленты с прикрепленными щетками или стеклоочистителями, чтобы приклеить их вокруг оконной рамы и заполнить зазор между окном и рамой.

Когда же речь идет о двери, при устранении сквозняков следует сосредоточиться на четырех основных областях. Это: замочные скважины, почтовые ящики и щели по краю или снизу двери.

