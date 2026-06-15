Как избавиться от портулака на огороде: процесс кропотливый

Портулак – настоящий завоеватель огородов. Он быстро распространяется и вытесняет культурные растения. На первый взгляд он может казаться безобидным, тем более что побеги можно употреблять в пищу, однако его способность стремительно разрастаться и выживать даже в сложных условиях делает его серьезной проблемой для огородников.

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Особую опасность представляет то, что одно растение способно образовать огромное количество семян, которые сохраняют жизнеспособность в почве в течение нескольких лет. Именно поэтому борьбу с этим сорняком стоит начинать как можно раньше – оптимально в июне, до начала активного цветения. Как сделать все правильно, рассказало издание VSN.

Почему не стоит медлить

В начале лета портулак активно наращивает зеленую массу, но еще не переходит к формированию семян. Это означает, что своевременное удаление растений позволяет существенно сократить их количество в будущем сезоне. Если же отложить работы и дождаться появления цветов, ситуация усложняется: даже вырванные растения могут созреть и дать семена, что сведет на нет все усилия.

Как правильно бороться с портулаком

Лучший результат дает механическое удаление – растения следует выдергивать вместе с корневой системой. Желательно делать это после дождя или полива, когда почва мягкая. При этом важно не оставлять вырванный портулак на поверхности грядок и не добавлять его в открытые компостные кучи. Даже небольшие части стеблей способны снова укореняться и продолжать рост, поэтому собранный сорняк нужно тщательно убирать и утилизировать.

Мульчирование как дополнительная защита

После прополки портулака целесообразно покрыть почву на грядках слоем мульчи. Для этого подойдут скошенная трава, солома, опилки или агроволокно. Слой толщиной примерно 5-7 сантиметров ограничивает доступ света к семенам сорняков и значительно замедляет появление новых всходов.

Уход за междурядьями

Молодые растения портулака очень уязвимы к механическому воздействию. Регулярное рыхление междурядий позволяет уничтожать их еще на ранних стадиях развития, не давая сорняку окрепнуть и разрастись.

Контроль за семенами

Даже несколько растений, оставленных до конца сезона, могут привести к массовому зарастанию участка портулаком в следующем году. Поэтому важно систематически осматривать грядки и удалять сорняк сразу после его появления, не допуская образования семян.

Профилактика на будущее

Чтобы уменьшить риск повторного распространения портулака, стоит соблюдать севооборот, не оставлять открытые участки почвы без покрытия, высевать сидераты после сбора урожая и регулярно уничтожать молодые всходы сорняков.

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