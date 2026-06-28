Как избавиться от надоедливого песка на ногах после пляжа: интересный лайфхак

Когда погода такая жаркая, как на этой неделе, мало что может быть лучше, чем поездка на пляж. Если вам посчастливилось жить достаточно близко к морю, купание — это просто непревзойденный способ охладиться — только не забудьте свой солнцезащитный крем.

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Но есть проблема: как бы вы ни старались, почти невозможно смыть весь этот песок с подошв, когда придет время возвращаться домой, и вы неизбежно разнесете его по всей машине и дому, не говоря уже о том, что будете ещё несколько дней высыпать его из обуви. Поэтому блогерша Лара, у которой более миллиона подписчиков в социальных сетях, поделилась своим простым лайфхаком в TikTok.

На видео она с помощью обычного пластикового пакета набрала воду из океана и понесла её обратно на пляж.

Лара продемонстрировала трюк, показав, как окунает одну ногу в пакет, сразу же смывает весь песок и надевает обувь, а затем делает то же самое с другой ногой. "Окуни ногу, надень ботинок", — сказала она.

Пользователи поделились собственными советами. Один из них написал: "Держите детскую присыпку в багажнике. Когда дойдете до машины, припудрите ноги — песок сразу же сойдет!". В ответ на это другой пользователь сказал: "Это действительно работает? Я ненавижу песок на ногах после озера или пляжа".

Но другие выразили обеспокоенность по поводу использования полиэтиленовых пакетов. Один из них сказал: "Пожалуйста, не поощряйте людей приносить любой пластик на пляж. Большая часть его, вероятно, не попадет в мусор".

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