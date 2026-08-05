Как избавиться от комаров с помощью туалетной бумаги: интересный лайфхак

Комары могут превратить летние вечера в кошмар, мешая вам отдыхать дома или на террасе. Многие люди ищут простые способы уменьшить их количество, не тратя при этом целое состояние.

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Оказывается, предмет, который у большинства из нас всегда под рукой, может оказаться полезным. OBOZ.UA расскажет , как туалетная бумага может решить эту проблему.

Рулон туалетной бумаги можно использовать не только для ванной комнаты. Все больше людей используют его в качестве простого ароматизатора от комаров. Просто капните несколько капель эфирного масла на бумагу, а затем оставьте рулон в том месте, где насекомые чаще всего появляются.

Интенсивный аромат будет постепенно высвобождаться, создавая вокруг рулона барьер от комаров. Положите подготовленную бумагу на подоконник, балконный столик или возле открытого окна, через которое насекомые часто проникают в дом.

Еще одно подходящее место – возле двери патио или в укромном уголке сада. Когда аромат начнет исчезать, просто добавьте еще несколько капель масла. Лучше всего для этого подходят масла с сильным ароматом.

Среди наиболее часто рекомендуемых масел – эвкалиптовое, лавандовое, мятное и лемонграс. Вы также можете смешать два аромата для еще более интенсивного и длительного аромата.

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