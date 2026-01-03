Как избавиться от известкового налета в ванной комнате без агрессивной химии: опыт трех экспертов

Известковый налет остается постоянной проблемой в ванной комнате, от которой, кажется, почти невозможно избавиться, независимо от ваших усилий. Проживание в регионе с жесткой водой только усугубляет ситуацию, поскольку минеральные отложения быстро накапливаются на поверхностях. Несмотря на регулярную чистку, меловой налет неизменно возвращается в течение нескольких недель.

Издание Express проконсультировалось с тремя специалистами, которые специализируются на удалении известкового налета. Они поделились оптимальными методами удаления известкового налета менее чем за 24 часа.

Как избавиться от известкового налета естественным путем

"Для очистки унитаза от известкового налета не обязательно использовать агрессивные химикаты или абразивную чистку. Существует множество неабразивных и эффективных методов борьбы с этими стойкими пятнами. Два самых популярных и удивительно простые методы используют повседневные предметы домашнего обихода: уксус и кока-колу", – рассказал директор Sanctuary Bathrooms Джеймс Робертс.

Он отметил, что уксус является мощным средством для чистки благодаря своей кислотной природе, которая помогает эффективно растворять известковые отложения.

Для этого вылейте бутылку белого уксуса в унитаз, убедившись, что вы покрыли все участки, особенно под ободком. Оставьте на ночь, чтобы растворить известковый налет, а затем протрите утром.

Лоренс Барвик-Смит, специалист по сточным водам и водоотведению в KEE, также выступает за использование белого уксуса как лучшего естественного метода удаления известкового налета.

Он советует налить примерно полбутылки дистиллированного белого уксуса непосредственно в унитаз и оставить его на ночь или до 12 часов.

Если этот естественный подход не дает результатов, Лоуренс предлагает обратиться к химическому чистящему средству. В таком случае он рекомендует использовать средство для удаления накипи из унитаза на основе фосфорной кислоты, а не соляной.

По словам эксперта по недвижимости Майкла Смита из Bluefield Realty Group, борьба с известковым налетом наиболее эффективна, если понимать его состав. Он пояснил: "Известковый налет — это преимущественно карбонат кальция, который реагирует с мягкими кислотами, такими как уксус, или более сильными средствами для удаления накипи, чтобы расщеплять его".

Для этого он советует налить 500 мл белого уксуса в унитаз, убедившись, что он покрывает пятна, и оставить его на ночь. Утром посыпьте пищевой содой непосредственно на пораженный участок и осторожно потрите туалетной щеткой, поскольку шипящее действие помогает удалить остатки.

