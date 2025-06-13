Как хранить виноград свежим до шести недель: раскрыт необычный лайфхак

Виноград – это не только вкусная, но и чрезвычайно полезная закуска. Однако из-за высокой влажности и нежной кожицы ягоды быстро портятся и становятся благоприятной средой для бактерий.

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К счастью, существует простой способ, который позволяет сохранить виноград свежим до шести недель. Об этом пишет издание Mirror

Эми, эксперт по уходу за продуктами, поделилась советом, которому стоит уделить несколько минут после прихода домой из магазина, что значительно продлит срок хранения ягод.

"Это поможет избежать расточительства и позволит наслаждаться каждой виноградиной, на которую вы потратили свои честно заработанные деньги!" – пояснила она

По ее словам, когда виноград дольше остается на плодоножках, он лучше сохраняется. Это потому, что кислород не попадает внутрь ягоды, что приводит к ее порче.

Эми советует любителям винограда поместить гроздь в большую миску с холодной водой, добавив туда примерно 240 мл белого уксуса.

Хотя такой совет может показаться необычным, эксперт уверяет: благодаря содержанию уксусной кислоты белый уксус эффективно устраняет микробы, бактерии, плесень и остатки грязи, которые могут оставаться на поверхности ягод. По ее мнению, важно не передержать виноград в растворе – достаточно 1-2 минут. Если оставить дольше, ягоды могут впитать лишний уксусный привкус.

"Следующий шаг является ключевым: установите таймер на две минуты и дайте винограду замочиться, пока он не сработает. Когда таймер сработает, слейте воду с виноградной грозди с помощью дуршлага и тщательно промойте его", – пояснила Эми.

После мытья виноград следует осторожно разложить на чистом кухонном или бумажном полотенце и дать ему полностью высохнуть при комнатной температуре. Когда ягоды высохнут, их рекомендуется переложить в большой стеклянный контейнер с плотной крышкой, чтобы обезопасить виноград от повторного контакта с бактериями и влагой.

"Обязательно убедитесь, что виноград полностью сухой перед тем, как класть его в стеклянную емкость. Я кладу на дно бумажное полотенце и использую банку объемом один галлон", – подчеркнула эксперт.

В отличие от пластика, стекло лучше сохраняет свежесть фруктов и не вступает в реакцию с продуктами. Учитывая, что виноград имеет свойство накапливать влагу, бумажное полотенце на дне контейнера впитает ее избыток и уменьшит риск образования плесени.

Остается лишь поставить герметично закрытую банку в холодильник – и ваш виноград будет оставаться свежим, сочным и вкусным до шести недель, что подарит приятную экономию и вкусовое наслаждение на протяжении всего теплого сезона.

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