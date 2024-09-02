Начало учебного года часто сопровождается не только радостью новых возможностей, но и тревогой, особенно если это первый класс или переход в новую школу. Дети могут испытывать страх перед незнакомыми ситуациями, новыми людьми, а также ожиданием новых требований и обязанностей. Как помочь ребенку справиться с этими эмоциями? В этой статье я, психолог Ирина Шенье, хочу поделиться практическими советами о том, как эффективно говорить с детьми об их страхах и волнениях перед школой.

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1. Визнання емоцій дитини

Перше і найважливіше правило — визнання почуттів дитини. Важливо показати дитині, що її емоції є нормальними і прийнятними. Коли дитина каже, що їй страшно або вона хвилюється, не варто знецінювати ці почуття фразами на кшталт "не бійся, все буде добре". Натомість скажіть: "Я розумію, що ти хвилюєшся. Це нормально відчувати страх перед чимось новим". Це допоможе дитині відчути, що її розуміють і підтримують.

2. Задавайте відкриті запитання

Щоб краще зрозуміти, що саме турбує дитину, задавайте їй відкриті запитання, які сприяють розмові. Наприклад: "Що саме тебе турбує щодо школи?" або "Які у тебе думки про перший день у школі?" Це дасть дитині можливість висловити свої почуття та думки, що є важливим кроком до зняття тривоги.

3. Поділіться власним досвідом

Дітям часто легше справлятися зі своїми страхами, коли вони розуміють, що не самотні у своїх переживаннях. Розкажіть про свої власні відчуття та переживання, коли ви були у схожих ситуаціях. Поділіться історіями про те, як ви самі справлялися зі страхом перед школою або іншими новими викликами. Це допоможе дитині побачити, що страхи можна подолати і що вони є природною частиною життя.

4. Допоможіть дитині знайти рішення

Коли дитина поділиться своїми страхами, допоможіть їй знайти можливі рішення. Наприклад, якщо дитина боїться не знайти друзів у класі, обговоріть, як можна познайомитися з новими однолітками, наприклад, запропонувати комусь погратися разом на перерві. Якщо хвилювання пов’язані з навчальними завданнями, розкажіть, як можна підготуватися до уроків заздалегідь або попросити допомоги у вчителя.

5. Практикуйте техніки релаксації

Допоможіть дитині освоїти прості техніки релаксації, які можуть знизити рівень тривоги. Це можуть бути глибоке дихання, візуалізація спокійного місця або заняття, які дитина любить і які допомагають їй розслабитися. Наприклад, запропонуйте дитині зробити кілька глибоких вдихів, уявляючи собі, як тривога виходить з кожним видихом.

6. Будьте підтримкою

Важливо, щоб дитина відчувала вашу підтримку і знала, що ви завжди поруч. Запевніть її, що вона може звернутися до вас у будь-який момент, якщо відчуватиме себе некомфортно або має якісь питання. Пам'ятайте, що ваша присутність та увага допоможуть дитині відчувати себе більш впевненою і спокійною.

7. Плануйте приємні моменти

Допоможіть дитині відчути позитивні емоції від підготовки до школи, плануючи разом приємні моменти. Це можуть бути покупки нового рюкзака чи шкільного приладдя, підготовка улюблених сніданків чи вибір одягу на перший день. Такі ритуали допоможуть дитині налаштуватися на позитивні емоції та зменшити рівень тривоги.

Пам’ятайте, що страхи та хвилювання — це природна частина процесу зростання і розвитку. З розумінням і підтримкою батьків діти здатні справлятися з будь-якими викликами. Важливо бути відкритими до діалогу, надавати можливість висловитися і разом шукати шляхи вирішення. Так ми допоможемо дітям не лише впоратися зі страхами перед школою, а й навчимо їх справлятися з емоційними викликами у майбутньому.