Как Favbet Foundation и Андрей Матюха открывают ИТ-перспективы для украинских подростков

28 июня в городе Стрый прошел второй мастер-класс, проведенный при поддержке Favbet Foundation совместно с GoFriends IT Academy — мероприятие, цель которого познакомить подростков с цифровыми профессиями. В нем приняли участие 53 человека, среди которых были дети внутренне перемещенных лиц, военнослужащих, сироты, а также подростки из небольших населенных пунктов и семей, находящихся под наблюдением социальных служб.

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Это мероприятие стало продолжением работы, начатой в Киеве в рамках первой образовательной сессии "Билет в ИТ", которая также проходила в рамках той же программы. Она предоставила молодежи возможность сделать первые практические шаги к современной технологической карьере.

Программа мастер-класса охватывала 12 направлений: участники познакомились с такими сферами, как разработка программного обеспечения, тестирование, кибербезопасность, UI/UX-дизайн и робототехника. Формат мероприятия предполагал практические занятия в малых группах и прямое общение со специалистами отрасли. Часть занятий провели подростки из GoFriends IT Academy, которые уже имеют опыт в ИТ-сфере.

Проект IT Kids от Favbet Foundation как инструмент развития цифрового образования

Мастер-класс "Билет в ИТ" проводится в рамках программы IT Kids, которую Favbet Foundation реализует с 2023 года по всей стране. Первым шагом стал курс "Новый Python" в партнерстве с сетью Code Club Украина, который завершили 352 ребенка — среди них 156 из семей военнослужащих и переселенцев.

В дальнейшем в рамках проекта был запущен курс по Scratch. Благодаря ему 780 детей из разных регионов освоили основы программирования. Всего более 1100 участников прошли обучение по Python и Scratch — все курсы были бесплатными.

"Мы убеждены, что доступ к качественному образованию не должен зависеть от места жительства или социального статуса. Именно поэтому все программы IT Kids являются бесплатными и привлекают детей, которые в других условиях, возможно, никогда бы не подумали о карьере в ИТ", — отметил президент фонда Андрей Матюха. Также он поблагодарил партнеров за сотрудничество — Code Club и GoFriends.

Завершение мероприятия в Стрые сопровождалось вручением приглашений всем участникам на бесплатное обучение в летнем ИТ-лагере от GoFriends IT Academy. Программа лагеря включает работу над собственными проектами, командное взаимодействие, тестирование знаний и возможность пройти отбор на расширенные курсы Academy.

В фонде сообщают о планах и в дальнейшем поддерживать украинскую молодежь через технологическое образование. В частности, ранее организация уже реализовывала инициативы, направленные на оснащение школ современным оборудованием в общинах, пострадавших от боевых действий.

Андрей Матюха и команда Favbet Foundation продолжают создавать инфраструктуру для устойчивого развития ИТ-образования в Украине.