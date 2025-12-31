Как эффектно открыть шампанское на Новый год: топ-5 способов, которые поразят всех

Одна из любимых новогодних традиций во всем мире, это ровно в 12 ночи эффектно открыть бутылку игристого вина и загадать желание с первым глотком этого напитка. А что может быть более эффектным, чем сабраж – прием, когда горлышко бутылки после небольшой подготовки отбивается любым другим предметом?

OBOZ.UA в канун новогодних праздников рассказывает, что это такое, и как можно устроить небольшое шоу подобного рода в домашних условиях.

Что такое сабраж

Название приема происходит от французского le sabre – "сабля". На балах офицеров наполеоновской армии было принято открывать шампанское именно таким образом. Еще и сидя верхом на коне. Балы теперь редкость, сабли еще большая редкость, в седле мало кто умеет держаться, а трюк уцелел. И для него теперь используют любые более или менее подходящие предметы – от столовых приборов до тех же сабель.

Если решитесь попробовать сабраж, во-первых, помните, что это достаточно опасный способ откупоривать шампанское, поэтому делать это в 6-метровой кухне хрущевки не надо – пробка может пробить дыру в мебели, а мелкие осколки, если не все получится идеально, разлететься и травмировать людей, во-вторых – вам понадобится хотя бы несколько тренировочных попыток.

Как правильно делать сабраж?

Охладите шампанское до 5-10 градусов. Бутылка тоже должна быть холодной. Если она будет слишком теплой, процесс отбивания горлышка будет более неконтролируемым.

Снимите с бутылки мюзле (каркас из проволоки, закрепляющей пробку) и удалите всю фольгу.

Крепко возьмите бутылку левой рукой, если вы правша, и правой – если левша. Некоторые рекомендуют придерживать ее пальцем за углубление в дне, но поступайте так, как вам удобнее.

Держите бутылку швом вверх и донышком к себе, наклонив под углом 40-45 градусов. Горлышко должно смотреть от вас. Убедитесь, что на этой траектории никто не стоит. Не наклоняйте бутылку ниже, чтобы не пролить напиток.

Инструмент, которым вы будете делать сабраж, например лезвие ножа, должен пройтись по бутылке под углом 30 градусов. При этом сам этот инструмент нужно расположить строго перпендикулярно бутылке.

Делайте движение, чтобы отбить пробку, широким и уверенным – словно стеклянного кольца-утолщения на горлышке бутылки для вас не существует. Оно является самым слабым местом по всей конструкции, поэтому должно отбиться довольно легко. С ним может справиться даже хрустальный бокал, из которого вы потом будете пить это шампанское.

Не берите для трюка бутылки из тонкого стекла. Они могут разлететься вдребезги. Признак того, что бутылка подходит для сабража – это вертикальный шов на ней.

И ни в коем случае не пейте из отбитого горлышка. Скол может быть очень острым и ранить вам губы.

Чем можно делать сображ?

Нож или другая имитация сабли или меча. Ну или же сабля или меч, если вы являетесь счастливым обладателем такого оружия.

Топор. Это несколько более брутальный способ, но не менее эффектный. Сабраж можно делать как острием, так и обухом.

Ложка. С этим трюком справится даже мягкий алюминиевый столовый прибор. Надо только немного потренироваться.

Бокал. Элегантный способ, доказывающий – горлышко бутылки действительно не так прочно закреплено, как кажется.

Утюг. Или любой другой подручный предмет. Говорят, опытный мастер сабража может выполнить трюк даже телефоном или тапком.

