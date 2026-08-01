Как добиться, чтобы розы цвели до морозов: 5 секретов

В конце лета розы постепенно готовятся к периоду покоя, поэтому новых бутонов становится меньше. Продлить цветение помогут правильная обрезка, обильный полив, защита от болезней и подкормка без азота.

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В августе кустам особенно нужны калий, фосфор и кальций. OBOZ.UA рассказывает о правильном уходе за цветами в этот сезон.

Удаляйте увядшие цветы

Сухие соцветия отнимают у растения силы, поэтому их следует регулярно срезать вместе с больными и поврежденными побегами.

Срез делают не сразу под цветком, а над первым хорошо развитым листочком с пятью листочками. После такой обрезки куст быстрее формирует молодые побеги и новые бутоны.

Поливайте реже, но обильно

Поверхностное увлажнение розам не подходит. Взрослому кусту требуется примерно 10–15 л воды раз в 7–10 дней, чтобы почва промокла на глубину около 40 см. Во время сильной жары полив проводят до двух раз в неделю. Молодым растениям достаточно вдвое меньшего объема воды.

Не допускайте распространения болезней

В конце лета розы могут страдать от чёрной пятнистости и мучнистой росы. Пораженные кусты теряют листья, ослабевают и перестают образовывать бутоны.

Растения нужно регулярно осматривать. В случае появления грибковых заболеваний применяют фунгициды, а против насекомых-вредителей – инсектициды. Профилактические обработки также помогают снизить риск поражения.

Измените состав подкормки

В августе розы можно подкормить два-три раза. В этот период им нужны калий, фосфор и кальций, которые поддерживают формирование бутонов и подготовку кустов к холодам.

Азотные удобрения в конце лета лучше исключить. Они стимулируют рост молодых побегов, которые могут не созреть к зиме.

Используйте домашние растворы

Для дрожжевой подкормки растворите 20 г дрожжей и 2 чайные ложки сахара в 10 л воды. Оставьте смесь в тёплом месте на 2–3 часа, а затем добавьте ещё 10 л воды.

Под каждый куст выливают 1–3 л раствора, но только после предварительного увлажнения почвы. Через несколько дней после такой подкормки нужно внести древесную золу.

Для другой настойки 200 г золы смешивают с 15 л воды и оставляют на один–три суток, время от времени перемешивая. Взрослому кусту требуется примерно 1,5–2 л средства.

Процеженным настоем можно также опрыскать листья вечером или в пасмурный день. Такая обработка служит дополнительной подкормкой и помогает сдерживать мучнистую росу и тлю.

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