Как часто надо поливать замиокулькас: будет расти намного быстрее

Замиокулькас или долларовое дерево – популярное комнатное растение, которое происходит из засушливых лугов и лесов Восточной Африки. Именно это делает его таким устойчивым к нерегулярному поливу.

Однако, если вы хотите, чтобы ваше растение быстро росло и процветало, все же отрегулируйте для него режим полива. Как это правильно сделать, узнавал у экспертов по садоводству блог Марты Стюарт.

Когда приходит время для полива

Замиокулькас известен своей выносливостью – некоторые владельцы поливают его лишь раз в месяц. Однако эксперты по комнатным растениям замечают, что способность терпеть засуху – это совсем не то же самое, что любовь к ней. Поэтому, если вы хотите, чтобы долларовое дерево росло быстрее, поливать его стоит регулярно и в правильный момент. Главное правило здесь – проверять состояние почвы в глубине горшка. Когда половина субстрата стала полностью сухой на ощупь, наступает время для внесения воды. Это поможет избежать как переувлажнения, так и критического пересыхания.

Факторы, которые стоит учитывать

Фактическая частота полива замиокулькаса зависит от нескольких ключевых условий: температуры, влажности, освещения, размера горшка и качества почвы. Вот какие нюансы нужно здесь учитывать.

Почва. Чем быстрее субстрат отводит воду, тем чаще придется поливать растение. Так смеси для кактусов или орхидей высыхают гораздо быстрее универсальных.

Освещение имеет большое влияние на режим полива замиокулькаса. Свет дает энергию для роста: чем больше солнца получает растение, тем быстрее оно растет и тем больше воды "пьет". В тени метаболизм замедляется, поэтому потребность во влаге падает. Размер горшка. Большой горшок работает как губка – он удерживает больше влаги, поэтому поливать приходится реже. Однако здесь есть тонкая грань: если горшок слишком большой для корневой системы, корни могут начать загнивать в чрезмерно влажной среде.

Признаки чрезмерного полива

Переполненный замиокулькас реагирует появлением мягких желтых листьев, которые со временем опадают. Если после этого не отрегулировать его полив, начнут гнить корни и все растение может погибнуть. Первой помощью в таком случае является пересадка в свежий грунт. После чего нужно тщательно следить за правильностью режима полива.

Признаки недостаточного полива

Симптомы жажды у замиокулькаса могут напоминать признаки перелива, но есть существенная разница. Если его пересушить, листья хрупкими и сухими, а ветви начинают сильнее склоняться к земле. Однако засушить замиокулькас не так страшно, как залить. Благодаря своим клубневидным корневищам, похожим на картофель, растение способно восстановиться даже после полной потери листьев. Если корневище живое, просто верните вазон в светлое место и возобновите умеренный полив – вскоре появятся новые побеги.

