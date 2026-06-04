Как часто надо поливать чеснок летом: правила для огородников

Чеснок – один из самых популярных овощей для выращивания на собственном огороде. Он довольно устойчив к болезням и вредителям, не требует много места и хорошо хранится зимой. Но все же совсем без ухода даже такое неприхотливое растение не оставишь, ведь ему нужен правильный полив.

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Как организовать правильное увлажнение чеснока, разбиралось издание "Сам себе агроном". В июне наступает время позаботиться об этом отдельно, ведь именно в этот месяц обычно наконец устанавливается жаркая погода, поэтому от того, как в этот период организован полив грядок, напрямую зависит будущий урожай. Хотя чеснок считается достаточно устойчивым к засухе, регулярное поступление воды (даже нечастое) значительно улучшает усвоение им питательных веществ из почвы. В результате головки вырастают крупнее, а урожайность повышается.

Как часто нужно поливать чеснок

Опытные дачники советуют в жару поливать чеснок примерно раз в 4-5 дней. Воды должно быть столько, чтобы она пропитала почву минимум на 20 см в глубину – это примерно 3-4 ведра на погонный метр грядки. Полив чеснока проводят под корень.

Если увлажнять почву на грядке только поверхность, это тормозит развитие глубоких всасывающих корней. А именно они отвечают за получение минералов и органики из нижних слоев почвы.

В дождливую погоду поливы следует пропускать, ведь избыток влаги может привести к загниванию корневой системы. Если же дожди оказались затяжными, целесообразно сделать отводные канавки, чтобы лишняя вода не застаивалась на грядках.

Чем подкармливать чеснок летом для более крупных головок

После обильного полива или дождя рекомендуется внести на грядку с чесноком фосфорно-калийные удобрения. Например, для подкормки растения используют раствор двойного суперфосфата (20 г) и калиемагнезии (10 г) на 10 л воды. Расход – ведро раствора на квадратный метр.

Также хорошо подходит древесная зола – источник калия, фосфора и микроэлементов в доступной для растений форме. Ее применяют как настой (2 стакана на ведро воды, настаивать 1-2 суток) или рассыпают сухой вокруг растений перед поливом.

Фосфор укрепляет корневую систему, а калий способствует формированию плотных и качественных луковиц. Озимый чеснок подкармливают в июне после удаления стрелок, а яровой – в начале июля, когда формирование головок происходит активнее всего.

Когда прекращать полив чеснока

Примерно за три недели до уборки урожая поливы грядки с чесноком полностью прекращают. Избыток влаги в этот период может ухудшить лежкость головок и спровоцировать гниение. Последний полив озимого чеснока проводят в конце июня – начале июля, а ярового – ориентировочно в середине августа.

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