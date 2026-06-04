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Как часто надо поливать чеснок летом: правила для огородников

Юлия Потерянко
Новости. Общество
2 минуты
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Как часто надо поливать чеснок летом: правила для огородников
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Чеснок – один из самых популярных овощей для выращивания на собственном огороде. Он довольно устойчив к болезням и вредителям, не требует много места и хорошо хранится зимой. Но все же совсем без ухода даже такое неприхотливое растение не оставишь, ведь ему нужен правильный полив.

Как организовать правильное увлажнение чеснока, разбиралось издание "Сам себе агроном". В июне наступает время позаботиться об этом отдельно, ведь именно в этот месяц обычно наконец устанавливается жаркая погода, поэтому от того, как в этот период организован полив грядок, напрямую зависит будущий урожай. Хотя чеснок считается достаточно устойчивым к засухе, регулярное поступление воды (даже нечастое) значительно улучшает усвоение им питательных веществ из почвы. В результате головки вырастают крупнее, а урожайность повышается.

Как часто нужно поливать чеснок

Опытные дачники советуют в жару поливать чеснок примерно раз в 4-5 дней. Воды должно быть столько, чтобы она пропитала почву минимум на 20 см в глубину – это примерно 3-4 ведра на погонный метр грядки. Полив чеснока проводят под корень.

Если увлажнять почву на грядке только поверхность, это тормозит развитие глубоких всасывающих корней. А именно они отвечают за получение минералов и органики из нижних слоев почвы.

В дождливую погоду поливы следует пропускать, ведь избыток влаги может привести к загниванию корневой системы. Если же дожди оказались затяжными, целесообразно сделать отводные канавки, чтобы лишняя вода не застаивалась на грядках.

Как часто надо поливать чеснок летом: правила для огородников

Чем подкармливать чеснок летом для более крупных головок

После обильного полива или дождя рекомендуется внести на грядку с чесноком фосфорно-калийные удобрения. Например, для подкормки растения используют раствор двойного суперфосфата (20 г) и калиемагнезии (10 г) на 10 л воды. Расход – ведро раствора на квадратный метр.

Также хорошо подходит древесная зола – источник калия, фосфора и микроэлементов в доступной для растений форме. Ее применяют как настой (2 стакана на ведро воды, настаивать 1-2 суток) или рассыпают сухой вокруг растений перед поливом.

Фосфор укрепляет корневую систему, а калий способствует формированию плотных и качественных луковиц. Озимый чеснок подкармливают в июне после удаления стрелок, а яровой – в начале июля, когда формирование головок происходит активнее всего.

Когда прекращать полив чеснока

Примерно за три недели до уборки урожая поливы грядки с чесноком полностью прекращают. Избыток влаги в этот период может ухудшить лежкость головок и спровоцировать гниение. Последний полив озимого чеснока проводят в конце июня – начале июля, а ярового – ориентировочно в середине августа.

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