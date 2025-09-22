Как часто надо мыть холодильник: отвечает эксперт

Поддержание чистоты холодильника является важной частью соблюдения безопасности и гигиены на кухне. Будь то дома или в коммерческом помещении, чистый холодильник не только повышает безопасность пищевых продуктов, но и уменьшает количество отходов и обеспечивает эффективную работу вашей техники.

Эксперты по гигиене пищевых продуктов в High Speed Training поделились несколькими полезными советами по эффективной работе холодильника, а также его внешнего вида и запаха, пишет Express.

"Регулярная чистка холодильника имеет решающее значение для предотвращения роста вредных бактерий на продуктах питания, снижения риска пищевых отравлений или пищевых отравлений. Это также помогает уменьшить перекрестный контакт между продуктами, который может вызвать серьезные аллергические реакции", — сказал доктор Ричард Андерсон.

Кроме устранения неприятных запахов, регулярная чистка повышает эффективность вашего прибора и продлевает срок его службы, а также помогает экономить деньги, уменьшая пищевые отходы и избегая новых покупок.

Он также рассказал, как часто следует чистить холодильник.

"Рекомендуется проводить быстрое протирание еженедельно", – отметил доктор Андерсон. "Протирайте полки, ящики и дверные ручки, чтобы удалить разливы и крошки, а также проверяйте наличие просроченных продуктов".

"Старайтесь проводить генеральную уборку по крайней мере раз в три месяца. Это включает в себя вынимание всех вещей из холодильника и тщательную очистку его середины, прежде чем снова положить туда продукты".

"Для коммерческих холодильников точечную очистку следует проводить ежедневно, глубокую очистку — гораздо чаще, часто каждую неделю, а тщательную очистку всех внутренних и внешних элементов холодильника — ежемесячно. Также рекомендуется ежегодно проходить профессиональное обслуживание коммерческих холодильников, чтобы обеспечить их эффективную работу".

В коммерческих условиях тщательная уборка помогает поддерживать надлежащие стандарты гигиены пищевых продуктов, обеспечивает соблюдение законодательства и повышает ваши шансы на достижение высокого рейтинга гигиены пищевых продуктов

