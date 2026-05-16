Как часто на самом деле надо стирать одежду: неожиданный ответ

Часто мы, не задумываясь, бросаем свою одежду в корзину для стирки после первого же ношения. На самом деле, не все элементы нашего наряда нуждаются в такой частой чистке.

Видео дня

Этот вопрос подняли эксперты Which?, и дали достаточно четкие инструкции относительно того, как часто и когда надо стирать свою одежду.

Такие вещи, как нижнее белье и одежда для спортзала, нужно стирать только после одного ношения. В то время как одежда, такая как джинсы, может выдерживать до 6-10 носок.

Как часто надо стирать одежду (число показывает количество носок):

Нижнее белье – 1

Спортивное снаряжение – 1

Купальники – 1

Футболка – 1-2

Платья – 1-3

Бюстгальтеры – 2-3

Пижамы – 3-4

Свитер – 5-6

Юбки – 5-7

Джинсы – 6-10.

Также стоит отметить, что одежду следует стирать в зависимости от использования, ткани и близости к коже. Это не всегда ограничивается определенным количеством дней.

Обычно нижнее белье, носки и спортивное снаряжение следует стирать после одного использования, но такие вещи, как джинсы и свитера, выдерживают немного больше времени.

Когда надо чаще стирать одежду

Уровень активности: если вы носите спортивное снаряжение или сильно потеете, вам нужно немедленно и чаще стирать одежду.

Окружающая среда: более теплый климат или влажная погода также потребуют более частой стирки из-за потоотделения.

Кожа или запах: если на одежде есть видимые пятна или запах, ее необходимо постирать.

Ткань: деликатные вещи могут потребовать больше ухода, тогда как более тяжелые ткани, такие как деним, могут выдерживать меньше стирки, чтобы сохранить форму.

Чтобы сохранить качество вашей одежды, обязательно используйте холодную воду, стирайте одежду в сушильной машине и сушите ее на воздухе, чтобы предотвратить ее усадку и выцветание.

Обязательно сортируйте белье по цвету и весу ткани. Также лучше всего использовать щадящие моющие средства и избегать перегрузки стиральной машины, чтобы предотвратить повреждение и обеспечить тщательную стирку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как высушить одежду вдвое быстрее.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.