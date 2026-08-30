Как быстро высушить белье в дождливые дни: японский чудо-способ

С наступлением осени особенно острой станет проблема сушки постиранного белья, ведь в дождливые дни это сделать гораздо сложнее. Есть простой способ добиться того, чтобы одежда после стирки быстро высохла и не имела неприятного запаха.

Видео дня

Речь идет о японском лайфхаке, который идеально подходит для осени. Его суть раскрыло издание ТОР.

Этот способ ещё называют дуговой сушкой – одежду следует вешать так, чтобы она не перекрывалась и имела достаточно места. Самые крупные вещи нужно размещать по бокам сушилки. Ближе всего к центру должны находиться более мелкие предметы одежды.

Если вы посмотрите на нижний край белья, то увидите нечто похожее на перевернутую букву "U" или дугу.

Поскольку под центральной частью много свободного пространства, воздушный поток становится более плавным, что ускоряет сушку белья в помещении.

Лучше всего сочетать дуговой метод с дополнительными хитростями, которые помогут вашему белью высохнуть ещё быстрее.

Первый, самый простой шаг — тщательно отжать одежду в стиральной машине. Понятно, что чем меньше воды остается в ткани, тем быстрее она сохнет. Также хорошей идеей будет вытряхнуть ее после стирки, что также уменьшит образование складок.

Если вы пользуетесь сушильной машиной, положите туда вместе с бельем большое сухое полотенце, чтобы оно впитало часть влаги. Мало кто знает этот трюк, но он может дать удивительно хорошие результаты.

Ранее OBOZ.UA писал о безопасных и доступных способах удаления неприглядных пятен и желтого налета с белых кроссовок.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.