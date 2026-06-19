Как быстро прочистить слив душа без помощи сантехника: поможет простое средство
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Вы когда-нибудь задумывались, как быстро прочистить слив душа с неприятным запахом, не вызывая дорогого сантехника? Это довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди.
Учитывая это, Брайан Товард, генеральный директор компании Wholesale Domestic, специализирующейся на продаже товаров для ванной комнаты, порекомендовал использовать два предмета домашнего обихода, которые можно приобрести в большинстве супермаркетов. Он говорит, что вместе они вызывают химическую реакцию, которая создает давление и помогает удалить любую грязь, вызывающую засор, пишет Express.
Он рекомендует использовать пищевую соду и белый уксус. Этот простой и недорогой трюк может помочь людям избежать вызова сантехников.
Засор слива душевой кабины – одна из самых распространенных проблем с бытовой сантехникой. Многие люди ищут более дешевые альтернативы самостоятельному ремонту.
По словам Брайана Товарда, используя два распространенных кухонных ингредиента и чайник, можно избежать оплаты вызова сантехника и при этом обойтись без агрессивных химикатов.
Возьмите примерно полстакана обычной пищевой соды и высыпьте её прямо в сливной отверстие. Если у вас небольшое сливной отверстие, вам может пригодиться воронка, чтобы порошок попадал прямо в трубу, а не оставался на поверхности душевого поддона.
Вылейте полстакана белого уксуса в канализацию прямо поверх пищевой соды, которую вы только что добавили, и сразу услышите, как она начнёт шипеть и пузыриться. Эта химическая реакция приводит к образованию углекислого газа, который расширяется внутри трубы, создавая давление, помогающее вытеснить и размягчить любую грязь, вызывающую засор.
Оставьте смесь настаиваться не менее 30 минут.
Как только время истечет, вскипятите чайник и осторожно вылейте горячую воду прямо в канализацию. Тепло смоет размягченную грязь и промоет смесь пищевой соды по всей системе, оставив ваши трубы чистыми и с свежим запахом.
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