Как быстро избавиться от жирных волос: забудьте о сухом шампуне

Если вы боретесь с жирными корнями, но у вас нет времени помыть голову, сухой шампунь может стать незаменимым. Быстрое распыление и расчесывание, и ваши корни будут выглядеть свежими без необходимости полного мытья и изменения укладки. Однако, сухой шампунь имеет свои недостатки, в частности, он может покрывать кожу головы тонким слоем порошкообразного вещества, из-за чего вам все равно захочется помыть волосы снова.

Видео дня

По словам эксперта по уходу за кожей Зион Ко Ламм, существует лучший способ освежить жирные корни с помощью обычного средства для макияжа. Так, она опубликовала видео, в котором рассказала, что можно использовать мицеллярную воду для быстрого очищения корней волос между мытьем.

Многие из тех, кто наносит макияж, имеют под рукой мицеллярную воду, поскольку она чаще всего используется для его снятия, но она также может обеспечить впечатляющие результаты для кожи головы, когда у вас жирные или грязные волосы.

Эксперт объяснила, что использует ватный диск, чтобы нанести средство на волосы. "Это не заменит действие шампуня. Но когда вы буквально не можете помыть волосы и вам нужно быстро выглядеть презентабельно, это действительно работает", – отметила она.

Использование мицеллярной воды вместо сухого шампуня является эффективным, поскольку она состоит из молекул, которые имеют гидрофильную (влаголюбивую) головку и гидрофобный (масляный) хвост. Гидрофобная сторона связывается с жиром, грязью и другими накоплениями, поэтому продукт так эффективно удаляет с лица солнцезащитный крем и макияж.

Однако следует отметить, что мицеллярная вода не заменяет мытья волос и, подобно сухому шампуню, она может придать вашим волосам нежелательную текстуру, из-за которой вам все равно захочется их помыть. Так, некоторые люди утверждают, что мицеллярная вода делает их волосы "липкими", хотя и помогает им выглядеть более чистыми и менее жирными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие цвета волос добавляют возраста.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.