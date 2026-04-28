Как быстро избавиться от пятен от воды на кранах в ванной: действенный лайфхак

Пятна от жесткой воды на кранах в ванной довольно трудно выводить, из-за чего покрытие сантехники со временем блестящего превращается в мутное и тусклое.

Они вызваны накоплением отложений кальция и магния, и обычно их удаляют с помощью кислотных растворов, таких как белый уксус, лимонный сок или специализированные чистящие средства. Но бывают случаи, когда ничто из этого не помогает, пишет OBOZ.UA.

Чистка кранов вощеной (пергаментной) бумагой – это популярный лайфхак, который не только удаляет пятна от воды, но и создает защитный слой, предотвращающий появление новых загрязнений в будущем.

Если кран очень грязный, сначала обработайте его теплым уксусом, дайте высохнуть, а потом уже натирайте вощеной бумагой.

Этот метод прекрасно работает не только на кранах, но и на других хромированных поверхностях в ванной.

Как почистить краны пергаментной бумагой

Сначала помойте кран от основной грязи и налета, используя мягкую губку с мылом или уксусным раствором, если налет старый.

Насухо вытрите кран полотенцем. На поверхности не должно оставаться капель воды.

Возьмите небольшой кусок пергаментной бумаги (вощеная бумага для выпечки). Скомкайте ее или сложите удобно в руке.

Активно потрите краны и ручки бумагой, уделяя особое внимание местам, где больше всего пятен. Воск на бумаге растворяет легкие кальциевые отложения и покрывает металл защитной пленкой.

После обработки воском отполируйте кран сухой тряпкой из микрофибры, чтобы он начал сиять.

