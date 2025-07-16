Как будет на украинском 'сыщик': вариант не один

Какое слово приходит вам на ум, когда вы хотите назвать человека, чья профессия что-то искать – пропавших людей, доказательства преступлений, вражеских шпионов? Скорее всего, вы сейчас вспомнили существительное "сищик", но присуще ли оно украинскому языку?

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С этим вопросом разбирался OBOZ.UA. Для этого мы изучили словари и справочники, а также подобрали несколько удачных эквивалентов.

Прежде всего отметим, что слово "сищик" украинские словари фиксируют. И толкуют его как "тайный агент сыскной полиции". Однако маркируют как редко употребляемое. Следовательно, общепринятым это существительное назвать нельзя.

Этимология слова также указывает на то, что исконно украинским оно не является. "Сищик" пришел к нам из русского языка и происходит от существительного "сыск", которое переводится как "розшук". Поэтому, если вы хотите ограничить использование русских слов, даже нормированных словарями, его также стоит заменить.

Но чем именно его можно заменить? На самом деле, синонимов к слову "сищик" в украинском языке хватает. Вот что предлагает нам справочная литература:

детектив – наиболее формальный эквивалент, который подходит и для деловой, и для разговорной речи;

– наиболее формальный эквивалент, который подходит и для деловой, и для разговорной речи; слідчий – официальное современное название соответствующей должности в органах МВД;

– официальное современное название соответствующей должности в органах МВД; нишпорка – разговорное;

– разговорное; шпик – разговорное;

– разговорное; філер (ударение на звук е) – устаревшее;

(ударение на звук е) – устаревшее; слідець – устаревшее.

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