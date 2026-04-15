Как без труда открутить крышку стеклянной банки: неожиданный и такой легкий трюк

Стеклянные банки, которые трудно открыть, могут быть настоящим кошмаром, но есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы убедиться, что у вас больше никогда не будет проблем, – и это подтверждено наукой.

Существует простой трюк, который гарантированно поможет вам открыть любые банки. Все, что вам нужно сделать, это контролировать свое дыхание, Так, профессор Ханна Фрай поделилась видео в Instagram, в котором рассказала, что когда люди пытаются открыть банки, их инстинкт побуждает их вдохнуть и задержать дыхание, напрягая мышцы.

Но если вы сделаете наоборот и с силой выдохнете, одновременно поворачивая крышку банки, вы добьётесь гораздо большего успеха.

"Причина, почему это работает, заключается в том, что ваша рука – это маленькая мягкая лапша. Она прикреплена к вашему туловищу, которое также чрезвычайно мягкое. Ей нужно приложить много усилий, чтобы стабилизироваться, и вам нужно, чтобы вся эта энергия пошла на открытие банки. Одно, что вы можете сделать, это глубоко вдохнуть и задержать его, наполняя легкие воздухом и увеличивая давление во внутренней полости. Это то, что люди инстинктивно делают, когда пытаются выполнить что-то тяжелое", – объяснила специалист.

Этот метод широко применяется во многих других дисциплинах, особенно в определенных видах спорта, где спортсмены высвобождают дыхание, чтобы генерировать большую силу для своих физических движений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие крышки не подходят для консервирования.

