Новые правила "брони" от мобилизации, выплаты по 19 тыс. грн и многое другое: Кабмин ввел целый пакет льгот для прифронтовых районов. Список

В Украине приняли пакет экономических изменений, которые затрагивают жителей прифронтовых регионов и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Среди новшеств – расширение программы жилищных кредитов єОселя, субсидии на зиму, бесплатное питание для школьников и послабления для бизнеса, включая бронирование 100% военнобязанных сотрудников от мобилизации.

Соответствующие решения были приняты на заседании Кабинета министров 13 августа. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Правительство приняло первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов по поручению президента. Мы разрабатываем программу, которая охватывает 238 громад в 10 областях – это 6,6 млн украинцев, среди которых 3,7 млн уязвимых групп населения. За каждой цифрой – люди, которым государство должно помочь. В основе программы лежат пять ключевых приоритетов: жилье, безопасность, люди, бизнес и здоровье", – заявила Свириденко.

Главные изменения

Доступное жилье по программе єОселя:

– вводятся компенсации 70% первого взноса на ипотеку для ВПО и жителей прифронтовых территорий, а также 70% выплат по кредиту в первый год; – выделяется 40 тыс. грн на оплату всех сборов , связанных с оформлением ипотеки.

Субсидии на отопление и свет : – по 19 400 грн – на твердое топливо каждому домохозяйству; – компенсация 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно.

: Критически важные предприятия смогут бронировать до 100% военнообязанных работников .

. Оплата общественно полезных работ увеличивается на 33% в прифронтовых районах.

увеличивается на 33% в прифронтовых районах. Регистрация бизнеса и имущества становится бесплатной – отменяются административные сборы и госпошлины.

становится бесплатной – отменяются административные сборы и госпошлины. Вводится бесплатное питание для учеников в прифронтовых школах.

для учеников в прифронтовых школах. В школах, детсадах, учреждениях культуры и общественных пространствах будут построены укрытия .

. Аграрии получат субсидию 1000 грн на каждый гектар в зонах боевых действий.

получат субсидию в зонах боевых действий. Предусмотрены гранты на сады и теплицы до 400 тыс. грн/га с компенсацией до 80% расходов.

Медучреждения в сельских и отдаленных громадах получат 20% надбавку за оказание первичной помощи, также вырастут коэффициенты оплаты для экстренной медицинской помощи.

Бронирование от мобилизации: подробности

Бронирование до 100% военнообязанных предусмотрено для работников критически важных предприятий , которые фактически осуществляют деятельность на территориях возможных боевых действий или активных боевых действий , по которым не установлена дата завершения боевых действий (вот их пречень).

военнообязанных предусмотрено для работников , которые фактически осуществляют деятельность на территориях , по которым не установлена дата завершения боевых действий (вот их пречень). Порядок бронирования не менялся: – предприятие должно быть включено в перечень критически важных – по представлению областной военной администрации; – заявления подаются исключительно в электронном виде через портал Дія. – предприятие самостоятельно формирует и подает списки к бронированию.



Что дальше?

Эти изменения – только первый пакет поддержки прифронтовых регионов .

. Подготовка второго пакета уже ведется, заверила Свириденко.

уже ведется, заверила Свириденко. В него могут войти: – специальные режимы ведения бизнеса с покрытием военных рисков; – расширенная программа восстановления жилья ; – приоритетное обеспечение медучреждений лекарствами и оборудованием.

Планируется, что оба пакета расширят возможности для жизни и работы в прифронтовых громадах.

