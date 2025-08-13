Новые правила "брони" от мобилизации, выплаты по 19 тыс. грн и многое другое: Кабмин ввел целый пакет льгот для прифронтовых районов. Список
В Украине приняли пакет экономических изменений, которые затрагивают жителей прифронтовых регионов и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Среди новшеств – расширение программы жилищных кредитов єОселя, субсидии на зиму, бесплатное питание для школьников и послабления для бизнеса, включая бронирование 100% военнобязанных сотрудников от мобилизации.
Соответствующие решения были приняты на заседании Кабинета министров 13 августа. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"Правительство приняло первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов по поручению президента. Мы разрабатываем программу, которая охватывает 238 громад в 10 областях – это 6,6 млн украинцев, среди которых 3,7 млн уязвимых групп населения. За каждой цифрой – люди, которым государство должно помочь. В основе программы лежат пять ключевых приоритетов: жилье, безопасность, люди, бизнес и здоровье", – заявила Свириденко.
Главные изменения
- Доступное жилье по программе єОселя:
-
- – вводятся компенсации 70% первого взноса на ипотеку для ВПО и жителей прифронтовых территорий, а также 70% выплат по кредиту в первый год;
- – выделяется 40 тыс. грн на оплату всех сборов, связанных с оформлением ипотеки.
- Субсидии на отопление и свет:
- – по 19 400 грн – на твердое топливо каждому домохозяйству;
- – компенсация 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно.
- Критически важные предприятия смогут бронировать до 100% военнообязанных работников.
- Оплата общественно полезных работ увеличивается на 33% в прифронтовых районах.
- Регистрация бизнеса и имущества становится бесплатной – отменяются административные сборы и госпошлины.
- Вводится бесплатное питание для учеников в прифронтовых школах.
- В школах, детсадах, учреждениях культуры и общественных пространствах будут построены укрытия.
- Аграрии получат субсидию 1000 грн на каждый гектар в зонах боевых действий.
- Предусмотрены гранты на сады и теплицы до 400 тыс. грн/га с компенсацией до 80% расходов.
- Медучреждения в сельских и отдаленных громадах получат 20% надбавку за оказание первичной помощи, также вырастут коэффициенты оплаты для экстренной медицинской помощи.
Бронирование от мобилизации: подробности
- Бронирование до 100% военнообязанных предусмотрено для работников критически важных предприятий, которые фактически осуществляют деятельность на территориях возможных боевых действий или активных боевых действий, по которым не установлена дата завершения боевых действий (вот их пречень).
- Порядок бронирования не менялся:
- – предприятие должно быть включено в перечень критически важных – по представлению областной военной администрации;
- – заявления подаются исключительно в электронном виде через портал Дія.
- – предприятие самостоятельно формирует и подает списки к бронированию.
Что дальше?
- Эти изменения – только первый пакет поддержки прифронтовых регионов.
- Подготовка второго пакета уже ведется, заверила Свириденко.
- В него могут войти:
- – специальные режимы ведения бизнеса с покрытием военных рисков;
- – расширенная программа восстановления жилья;
- – приоритетное обеспечение медучреждений лекарствами и оборудованием.
- Планируется, что оба пакета расширят возможности для жизни и работы в прифронтовых громадах.
