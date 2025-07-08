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Кабачковые оладьи по-новому: что добавить в тесто для необычного вкуса и идеальной структуры

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,0 т.
Рецепт блюда

Оладьи из кабачков – лучшее блюдо для быстрого и сытного перекуса. Для яркого вкуса добавьте тертый чеснок, крем-сыр, зелень, специи.

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачков, с крем-сыром и чесноком. 

Ингредиенты: 

  • кабачки  500 г
  • яйца 2 шт
  • мука 100 г
  • сливочный сыр 2 ст.л
  • соль, перец по вкусу
  • чеснок 2 зуб. 
  • сметана для подачи

Способ приготовления: 

1. Натрите кабачки, отожмите сок и добавьте муку, яйца, специи, сыр, тертый чеснок, перемешайте.

Основа для оладий

2. Пожарьте оладьи.

Приготовление блюда

Подавайте со сметаной!

Готовые оладьи

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