Кабачковые оладьи по-новому: что добавить в тесто для необычного вкуса и идеальной структуры

Оладьи из кабачков – лучшее блюдо для быстрого и сытного перекуса. Для яркого вкуса добавьте тертый чеснок, крем-сыр, зелень, специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачков, с крем-сыром и чесноком.

Ингредиенты:

кабачки 500 г

яйца 2 шт

мука 100 г

сливочный сыр 2 ст.л

соль, перец по вкусу

чеснок 2 зуб.

сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите сок и добавьте муку, яйца, специи, сыр, тертый чеснок, перемешайте.

2. Пожарьте оладьи.

Подавайте со сметаной!

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