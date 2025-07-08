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Кабачковые оладьи по-новому: что добавить в тесто для необычного вкуса и идеальной структуры
Оладьи из кабачков – лучшее блюдо для быстрого и сытного перекуса. Для яркого вкуса добавьте тертый чеснок, крем-сыр, зелень, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачков, с крем-сыром и чесноком.
Ингредиенты:
- кабачки 500 г
- яйца 2 шт
- мука 100 г
- сливочный сыр 2 ст.л
- соль, перец по вкусу
- чеснок 2 зуб.
- сметана для подачи
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, отожмите сок и добавьте муку, яйца, специи, сыр, тертый чеснок, перемешайте.
2. Пожарьте оладьи.
Подавайте со сметаной!
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