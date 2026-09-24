К 85-й годовщине трагедии в Бабьем Яру в Киеве состоится презентация десятой книги серии "Еврейская библиотека", – Ложкин

В Киеве презентуют роман Анатолия Кузнецова "Бабий Яр" о событиях 29 сентября 1941 года, двух годах нацистской оккупации Киева и о том, как память о преступлениях в Бабьем Яру сначала пытались стереть сами исполнители, а затем советские власти. Об этом сообщил президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

Видео дня

В свое время для опубликования полной версии романа без правок советской цензуры Кузнецову пришлось выехать в Великобританию.

"Бабий Яр" Анатолия Кузнецова, переведенный на украинский язык Олегом Проценко, вышел в издательстве "Фронезис" при содействии Еврейской конфедерации Украины и Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Роман, полный ненависти к диктаторским режимам и с предупреждением о возможности повторения бабьих яров, стал десятой юбилейной книгой серии "Еврейская библиотека", – рассказал Ложкин.

Он поблагодарил Ярослава и Станислава Гришиных, а также семьи Юрия Будника, Александра Игнатенко и Александра Худолея, при поддержке которых "Бабий Яр" стал доступен украинскому читателю.

Презентация нового издания с иллюстрациями Матвея Вайсберга состоится 30 сентября в киевском книжном магазине Readeat, ул. Антоновича, 50.

Зарегистрироваться на событие можно по ссылке.

Информационные партнеры: Ideas & Strategy Communication Group, NV, РБК-Украина, LB.ua, Telegraf, Цензор.НЕТ, Мы-Украина, OBOZ.UA, 5 канал и tv7.studio.