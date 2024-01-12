К -16: синоптики дали прогноз на сильное похолодание в Украине

В пятницу, 12 января, в Украину прорвутся морозы. Днем без осадков, а ночью будет идти снег.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в конце недели температура воздуха существенно снизится.

Так, 12 января небо над Украиной будет покрыто облаками, однако ожидаются прояснения. Температура опустится до "морозных" отметок - 8...-13.

А жителям Черниговской и Сумской областей следует приготовиться к более сильным морозам – даже до -16.

Немного теплее будет на юге страны, а также в Закарпатье и Прикарпатье. В этих регионах в течение суток ожидается -2...-7 мороза.

Похожий прогноз дает и украинский синоптик Наталья Диденко. По ее данным, в пятницу вся территория Украины будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Днем осадков не стоит ожидать. А вот в ближайшую ночь пройдет снег практически по всей территории страны кроме северной части.

По прогнозу Наталки Диденко, холодная погода будет преобладать и в субботу, 13 января. А 14 и 15 января предполагается повышение температуры воздуха.

На дорогах страны сохраняется гололед, поэтому синоптики советуют водителям быть внимательными и осторожными.

Что касается воздушных потоков, то они будут преобладать северо-западного направления, ветер будет умеренным, но порывистым и будет двигаться со скоростью 7-12 м/с.

Напомним, вечером в четверг, 11 января, Киев и Чернигов накрыла снежная гроза. Она сопровождалась сильным громом и яркими молниями, что является аномалией для января.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с сильными морозами во многих областях Украины прошли снегопады. Из-за сильных осадков движение транспорта на многих трассах было парализовано.

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