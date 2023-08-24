Украина, с Праздником! А пока что — небольшой французский очерк. Очень интересно и не всем известно. Итак, французская история, потому что про Францию.

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Одна неординарная французская гадалка стала знаменита тем, что предсказала судьбу многим людям, вошедшим впоследствии в учебники истории, — в частности, Марату, Робеспьеру, Талейрану, будущей жене Наполеона Жозефине и самому Наполеону.

Причём этим двум последним она верно предсказала всё до мелочей (и о взлёте, и о падении!) ещё тогда, когда они оба были никому неизвестны. В чём и заключается самое интересное.

Она СЛУЧАЙНО встретила будущую первую пару Европы — задолго до их свадьбы и величия? Да, гадалка была крутая, но ведь Жозефина и Наполеон к ней попали, будучи ещё "никем".

Это невольно наводит на вопрос — что было первично?

Их судьба, которую она у зашедших молодой дамы и её знакомого наперёд разглядела и им рассказала?

Или же как бы исходной точкой был сам её рассказ, потому и сбывшийся, что был рассказан?

То есть судьбу случайно к ней от скуки забредших она УВИДЕЛА или СДЕЛАЛА???

Если УВИДЕЛА, то чудо невероятной точности дополняется чудом самого факта встречи, произошедшей до их славы. Возможно, великие друг друга чуют наперёд, но факта такого "дополнительного" чуда уже в самой их встрече это не отменяет.

Если же просто СДЕЛАЛА, то одним чудом становится меньше: кто пришёл, на тех всё и свалилось, а пришли бы другие — и им бы тогда стать императрицей и императором.

Так вот, Промысел Провидения был в том, чтобы именно подтолкнуть к будущему величию, дав его через такую весточку, или в том, чтобы будущим великим всё просто заранее сообщить?

Это было "Станьте!" или извещение "Станете"?

Знать не могу, но внушить некую уверенность это всё-таки сохранить свободу воли и действий, а "вторично" поведать о "первичном" неизбежном — это проявление фатализма: всё определено заранее.

В фатальность не верю. Стало быть, не столько УВИДЕЛА, сколько СДЕЛАЛА. Но при этом сохранялась и определённая свобода. Непротивления или сопротивления. Это очень важно.

Считаю, что если кому-то говорят: "Остановись, проиграешь!", то правильный ответ — "Пошёл в жопу!" (чтоб не каркал; и таки пойдёт, никуда не денется). А вот если не сопротивляться слову словом, то слово первое, оставшись единственным, победит.

Я снова о силе слова. Которую мы недооцениваем. О будущем надо говорить только хорошее. Не загаживая ноосферу. Слово может быть и благом, и преступлением. А ещё оно может быть страшной глупостью, если накаркиваешь сам себе (или своим) — и тем ДЕЛАЕШЬ.

Будешь императором! — Буду!

Умрёшь полон сил в одиночестве на острове! — А вот те кукиш! (Хотя бы мысленно.)

Современнее:

"Независимость это фикция" — Пошёл вон, сам ты фикция!

Слава Украине! — Героям слава!

В День Независимости — очень актуально.