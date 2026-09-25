«Известные женщины Украины»: в Киеве представят второй том книги о силе и стойкости украинских женщин

В столице состоится церемония вручения Национальной премии "Известные женщины Украины" и презентация второго тома книги "Известные женщины Украины. Истории силы во время войны".

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Основательницы проекта – Марина Кинах и Татьяна Коляда.

Особая миссия проекта – поддержка матерей и жён погибших Героев Украины и чествование женщин, защищающих наше государство.

Гостей ждут презентация второго тома книги, торжественная церемония награждения и специальная концертная программа – народный артист Украины Павел Зибров, народная артистка Украины Ярослава Руденко, Олег Сербин и другие.

Ведущий – Андрей Джеджула.

Генеральный партнер – УСПП.

Партнеры проекта: Европейская ассоциация женщин Украины, Grand Cosmetic, ЗВО "Университет трансформации будущего", ТМ REYNOLDS, ОО FENIX CHARITY, GAS Engineers и другие.

Партнер по цветочной украсе – ТМ "Камелия".

Мероприятие будут освещать ведущие СМИ: Oboz UA, Новини.Live, Super Lady, Life Kyiv UA, Первый бизнес-канал, 44 UA, Touch, TrueUA, Час Первых, Best People Club, but.in.ua, Coolbaba и другие.

Мероприятие закрытого типа и проводится с соблюдением всех необходимых требований безопасности. Вход – исключительно по персональным приглашениям.

СИЛЬНЫЕ. ВДОХНОВЛЕННЫЕ. НЕСЛОМЛЕННЫЕ.