Из-под обстрелов на гастроли: Харьковский театр для детей и юношества даст спектакля в Киеве

С 5 по 7 июня коллектив Харьковского театра для детей и юношества будет выступать на сцене Киевского академического театра кукол.Театр везет на гастроли три спектакля: детские "Золотой цыпленок" и "Гадкий утенок" и комедию для семейного просмотра (12+) "Момо плюс попо".

Видео дня

Харьковский ТЮЗ остается одним из немногих детских театров Украины, который продолжает активно работать и выпускать новые спектакли даже во время полномасштабной войны. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью в городе, театр сохранил коллектив, репертуар и постоянный контакт со зрителем.

Организаторы отмечают, что для харьковского театра это возможность показать свои постановки новому зрителю и поработать на большой сцене.

"В Харькове коллеги часто работают в укрытиях или небольших пространствах из-за ситуации с безопасностью. Поэтому возможность сыграть спектакли на большой сцене в Киеве – это важно и для актеров, и для самого театра", – отметил директор-художественный руководитель КАТЛ Игорь Гулый.

В театре также отмечают, что для многих украинских коллективов гастроли сегодня стали едва ли не единственной возможностью регулярно работать на больших сценах и привлекать новую аудиторию за пределами своего города.

Ожидается, что гастроли Харьковского театра для детей и юношества станут одним из заметных театральных событий начала июня в столице.

Узнать расписание и приобрести билеты на спектакли можно на сайте Киевского академического театра кукол или забронировать по телефону 050 481 31 50.