Из какого овоща получится самый полезный суп: делимся простым рецептом

Тыква – один из самых полезных овощей, который можно есть в сыром, запеченном, вареном виде. Еще из нее получатся очень вкусные супы, каши, пироги, запеканки, салаты, а также десерты.

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного тыквенного супа.

Ингредиенты:

Тыква 300 г

Морковь 1 шт

Лук 1 шт

Куркума 1/2 ч. л

Соль по вкусу

Оливковое масло 1-2 ст. л.

Вода 300 мл

Тыквенные семечки 1 ст. л. (для подачи)

Зелень (петрушка) по желанию

Способ приготовления:

1. Нарезать овощи. Обжарить морковь и лук с маслом, добавить куркуму и соль. Добавить тыкву и воду. Тушить до мягкости.

2. Взбить блендером до пюреобразной консистенции.

Подавать с семечками, зеленью и еще каплей масла!

