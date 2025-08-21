Видео дня
Из какого овоща получится самый полезный суп: делимся простым рецептом
Тыква – один из самых полезных овощей, который можно есть в сыром, запеченном, вареном виде. Еще из нее получатся очень вкусные супы, каши, пироги, запеканки, салаты, а также десерты.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного тыквенного супа.
Ингредиенты:
- Тыква 300 г
- Морковь 1 шт
- Лук 1 шт
- Куркума 1/2 ч. л
- Соль по вкусу
- Оливковое масло 1-2 ст. л.
- Вода 300 мл
- Тыквенные семечки 1 ст. л. (для подачи)
- Зелень (петрушка) по желанию
Способ приготовления:
1. Нарезать овощи. Обжарить морковь и лук с маслом, добавить куркуму и соль. Добавить тыкву и воду. Тушить до мягкости.
2. Взбить блендером до пюреобразной консистенции.
Подавать с семечками, зеленью и еще каплей масла!
