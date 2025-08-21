УкраїнськаУКР
Из какого овоща получится самый полезный суп: делимся простым рецептом

Тыква – один из самых полезных овощей, который можно есть в сыром, запеченном, вареном виде. Еще из нее получатся очень вкусные супы, каши, пироги, запеканки, салаты, а также десерты. 

Вкусный суп из тыквы

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного тыквенного супа.

Ингредиенты: 

  • Тыква 300 г
  • Морковь 1 шт
  • Лук 1 шт
  • Куркума 1/2 ч. л
  • Соль по вкусу
  • Оливковое масло 1-2 ст. л. 
  • Вода 300 мл
  • Тыквенные семечки 1 ст. л. (для подачи)
  • Зелень (петрушка) по желанию

Способ приготовления:

1. Нарезать овощи. Обжарить морковь и лук с маслом, добавить куркуму и соль. Добавить тыкву и воду. Тушить до мягкости.

Овощи для супа

2. Взбить блендером до пюреобразной консистенции.

Приготовление блюда

Подавать с семечками, зеленью и еще каплей масла!

Готовый суп

