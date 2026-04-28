Из какого мяса получится самый сочный и вкусный шашлык: делимся советами от кулинаров и рецептом
Шашлык – блюдо, которое умеет и любит готовить практически каждый. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют выбирать мясо – свинину, а именно ошеек. А также не забывайте о маринаде, он может быть на кефире, из лука, киви, томатном соку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из ошейка, с луком и специями.
Ингредиенты на 2 кг мяса:
- 2 кг свиного ошейка
- 3 больших лука
- 1,5 ст.л. соли
- 50 мл растительного масла
- 2 ст.л. горчицы
- 1/2 ст.л копченой паприки
- 1/2 ст.л. черного перца
- 1 ст.л. меда
Способ приготовления:
1. Нарезаем мясо крупными кусочками. К мясу добавляем масло, горчицу, перец, мед – не бойтесь меда, шашлык не горит.
2. Лук нарезаем и жмем с ложкой соли, чтобы он пустил сок.
3. Добавляем к мясу лук, паприку, еще немного соли, перемешиваем и оставляем мариноваться от 4-х.
Готовим шашлык!
