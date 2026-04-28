Из какого мяса получится самый сочный и вкусный шашлык: делимся советами от кулинаров и рецептом

Шашлык – блюдо, которое умеет и любит готовить практически каждый. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют выбирать мясо – свинину, а именно ошеек. А также не забывайте о маринаде, он может быть на кефире, из лука, киви, томатном соку.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из ошейка, с луком и специями.

Ингредиенты на 2 кг мяса:

2 кг свиного ошейка

3 больших лука

1,5 ст.л. соли

50 мл растительного масла

2 ст.л. горчицы

1/2 ст.л копченой паприки

1/2 ст.л. черного перца

1 ст.л. меда

Способ приготовления:

1. Нарезаем мясо крупными кусочками. К мясу добавляем масло, горчицу, перец, мед – не бойтесь меда, шашлык не горит.

2. Лук нарезаем и жмем с ложкой соли, чтобы он пустил сок.

3. Добавляем к мясу лук, паприку, еще немного соли, перемешиваем и оставляем мариноваться от 4-х.

Готовим шашлык!

