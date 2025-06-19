Из какого мяса получатся самые сочные котлеты и что добавить в фарш вместо хлеба: делимся рецептом

Домашние котлеты можно готовить из любого фарша, но, если вы хотите, чтобы они были сочными и при этом без муки и хлеба, кулинары советуют добавить в фарш манку и панировать котлеты в сухарях, а после обязательно котлеты запечь.

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Редакция FoodOboz рецептом очень вкусных домашних котлет из филе индейки, с манной крупой.

Ингредиенты:

Филе или бедро индейки – 500 г

Манка – 3 ст.л.

Вода – 70 мл

Соль, сухой чеснок, паприка – по 0,5 ч.л.

Немного свежемолотого черного перца

Панировочные сухари⠀

Способ приготовления:

1. Бедро или филе индейки измельчаем в блендере либо мясорубке. Добавляем специи, манку, воду – все тщательно перемешиваем и оставляем минут на 10.

2. Формируем котлетки, обваливаем в сухарях и обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Нам важно только запечатать сок внутри котлеток – не нужно доводить их до готовности.

3. Далее выкладываем котлеты на противень и ставим в разогретую до 200 С духовку и готовим минут 15.

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