Из какого мяса получатся самые сочные котлеты и что добавить в фарш вместо хлеба: делимся рецептом
Домашние котлеты можно готовить из любого фарша, но, если вы хотите, чтобы они были сочными и при этом без муки и хлеба, кулинары советуют добавить в фарш манку и панировать котлеты в сухарях, а после обязательно котлеты запечь.
Редакция FoodOboz рецептом очень вкусных домашних котлет из филе индейки, с манной крупой.
Ингредиенты:
- Филе или бедро индейки – 500 г
- Манка – 3 ст.л.
- Вода – 70 мл
- Соль, сухой чеснок, паприка – по 0,5 ч.л.
- Немного свежемолотого черного перца
- Панировочные сухари⠀
Способ приготовления:
1. Бедро или филе индейки измельчаем в блендере либо мясорубке. Добавляем специи, манку, воду – все тщательно перемешиваем и оставляем минут на 10.
2. Формируем котлетки, обваливаем в сухарях и обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Нам важно только запечатать сок внутри котлеток – не нужно доводить их до готовности.
3. Далее выкладываем котлеты на противень и ставим в разогретую до 200 С духовку и готовим минут 15.
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