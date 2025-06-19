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Из какого мяса получатся самые сочные котлеты и что добавить в фарш вместо хлеба: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,7 т.
Из какого мяса получатся самые сочные котлеты и что добавить в фарш вместо хлеба: делимся рецептом

Домашние котлеты можно готовить из любого фарша, но, если вы хотите, чтобы они были сочными и при этом без муки и хлеба, кулинары советуют добавить в фарш манку и панировать котлеты в сухарях, а после обязательно котлеты запечь. 

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Сочные котлеты

Редакция FoodOboz  рецептом очень вкусных домашних котлет из филе индейки, с манной крупой.

Что добавить в фарш для котлет

Ингредиенты: 

  • Филе или бедро индейки – 500 г
  • Манка – 3 ст.л.
  • Вода – 70 мл
  • Соль, сухой чеснок, паприка – по 0,5 ч.л.
  • Немного свежемолотого черного перца
  • Панировочные сухари⠀

Способ приготовления: 

1. Бедро или филе индейки измельчаем в блендере либо мясорубке. Добавляем специи, манку, воду – все тщательно перемешиваем и оставляем минут на 10.

Мясной фарш

2. Формируем котлетки, обваливаем в сухарях и обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Нам важно только запечатать сок внутри котлеток – не нужно доводить их до готовности.

Котлеты в панировке

3. Далее выкладываем котлеты на противень и ставим в разогретую до 200 С духовку и готовим минут 15.

Готовые котлеты

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