История с дивизионщиком из СС "Галичина" Ярославом Гунько – очередной повод для информационной пропаганды Кремля перепеть свою же истерическую выдумку из 80-х.

Тогда советы запустили в Канаде кампанию о том, что там якобы живут тысячи нацистских преступников Ваффен-СС дивизия "Галичина". Почему это деза, и можно ли называть дивизионщиков героями Украины, – об этом я разговаривал с Владимиром Вятровичем, народным депутатом, экс-директором Института национальной памяти.

Далее текст на языке оригинала.

З історичного боку про дивізію варто знати:

– "Галичина" входила у склад військ "Ваффен СС" Німеччини у 1943–1945 роках. Це був не репресивний підрозділ Allgemeine SS (брав участь у Голокості й інших каральних операціях на окупованих територіях), а до т. зв. Waffen SS і призначений для бойових дій на фронті.

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– За рішенням Гіммлера, дивізія не мала права мати назву "українська", щоб не пропагувати ідею незалежності України. Її назвали "галицькою", бо складатися вона мала з жителів тієї частини країни, яка раніше належала Австрії.

– У травні-червні 1943 року в дивізію зараховано 17 200 осіб. Частина добровольців розглядала перебування у "Галичині" як можливість здобути військовий досвід і зброю для того, щоб перейти до Української повстанської армії (УПА), яка на той момент не мала можливості вишколити й озброїти таку кількість вояків.

З правового боку.

По закінченню ІІ світової протягом років лунали звинувачення у скоєнні воєнних злочинів вояками дивізії, зокрема проти поляків та євреїв. На вимогу Фонду Візенталя і деяких членів парламенту Канади в 1986 році для розслідування фактів можливої присутності в Канаді воєнних злочинців була створена т. зв. комісія Дешена. За результатами вивчення архівних матеріалів і допиту свідків у Канаді й Західній Європі комісія підготувала звіт, в якому жоден з емігрантів – колишніх учасників дивізії "Галичина" не був визнаний винним у скоєнні воєнних злочинів під час ІІ світової війни.

Нюрнберзький процес, який тривав із 20 листопада 1945 року до 1 жовтня 1946-го і розглядав воєнні злочини нацистів, також не знайшов доказів скоєння вояками дивізії воєнних злочинів. Згадки про неї немає в обвинувальному акті, і жоден вояк "Галичини" засуджений не був.

Дивізійниками опікувався Папа Римський Пій ХІІ.

З морального боку.

Володимир Вʼятрович виступає проти глорифікації дивізійників: їх не варто називати борцями за незалежність, ці люди стали учасниками трагічних, а не героїчних подій в житті України.

Водночас і злочинцями їх називають переважно пропагандисти.

Росіяни так сміливо клеять на всю українську історію СС-сівський шеврон тільки тому, що їм зійшла з рук колаборація Гітлера зі Сталіним. Сталінський режим не лише протягом майже двох років був посібником гітлерівського, але й окупував значну частину українських земель. Тому (але не тільки тому) сьогодні нам треба сміливо назвати сталінізм – окупаційним режимом, прирівнявши його до фашизму. Іншими словами, у ІІ світовій на українській землі воювали між собою два окупаційних режими.

Відео-версія розмови тут.

А тут і тут хороші історичні добірки від Радіо Свобода за темою.

А здесь и здесь хорошие исторические подборки от Радио Свобода по теме.