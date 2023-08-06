Искусственный интеллект может все: в сети показали, как выглядел бы Залужный во времена викингов. Фото

Популярность искусственного интеллекта растет с каждым днем. В последнее время с его помощью преобразовывают все, что только можно и даже людей.

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Так, недавно в сети показали, как выглядел бы главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во времена викингов (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Пока все играют барбями, я решил посмотреть, а что, если бы Залужный родился во времена викингов", – написал на своей странице в Facebook пользователь Andrex Selivanov.

Он опубликовал несколько кадров Залужного в образе викинга. Стоит отметить, что ИИ наделил главнокомандующего той же харизмой и силой, которая четко читалась в глазах.

Отметим, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что будет, когда искусственный интеллект достигнет сингулярности, и будет ли он способен убить людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, для искусственного интеллекта необходимо создать четвертый закон робототехники "Азимова".

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