iPhone украинки пролежал два месяца на дне океана: как удалось вернуть гаджет в рабочем состоянии
Украинский фотограф Екатерина Маркевич на побережье Тенерифе в Атлантическом океане случайно утопила собственный iPhone. Гаджет пролежал в морской воде на глубине 13 метров почти два месяца, но остался в рабочем состоянии.
Екатерина говорит, что потеряла надежду вернуть свой iPhone. Но телефон нашел дайвер из Исландии, он связался с украинкой и вернул ей гаджет, рассказывает 24.
Как это произошло
По словам Екатерины, во время плавания на каяках возле Тенерифе она случайно уронила свой iPhone в океан. Это произошло практически два месяца назад.
В первый же день на поиски гаджета отправился драйвер. Но найти устройство ему не удалось. Украинка говорит, что "смирилась и сразу же заказала новый телефон".
Заметим, что Екатерина воспользовалась функцией "Найти iPhone " – обозначила устройство как потерянное и оставила сообщение с просьбой позвонить на ее другой номер.
Кто нашел гаджет
Прошло полтора месяца и однажды вечером, Екатерине поступил звонок с неизвестного номера с кодом Исландии. Девушка решила, что это какой-то спам и отправила номер в блок, даже не послушав.
На следующий день она уже в соцсети увидела сообщение от пользователя, который ей звонил. Это был исландский драйвер Мартин – он писал, что нашел телефон Екатерины.
Мартин нашел телефон именно в воде, на глубине 13 метров. Он заметил гаджет только благодаря чехлу. Кстати, по словам Екатерины, это дешевый водонепроницаемый чехол с фиолетовой лентой, ценой всего в 5 евро.
Возвращение телефона
Мартин переслал находку с Тенерифе в Германию, где в то время находилась Екатерина.
"Через неделю телефон пришел. И каково было удивление, когда он даже положил чехол. Телефон полностью рабочий, в идеальном состоянии. Он абсолютно целый", – рассказала девушка.
И Екатерина, и пользователи в сети, которые ее знают, считают, что телефон "выжил" только благодаря этому "дешевому чехлу".
Кстати, кота, что на обоях телефона Екатерины, зовут Один, поскольку животное также одноглазое. Девушка утверждает, что "взяла его у волонтера из Турции".
