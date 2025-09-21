iPhone украинки пролежал два месяца на дне океана: как удалось вернуть гаджет в рабочем состоянии

Украинский фотограф Екатерина Маркевич на побережье Тенерифе в Атлантическом океане случайно утопила собственный iPhone. Гаджет пролежал в морской воде на глубине 13 метров почти два месяца, но остался в рабочем состоянии.

Екатерина говорит, что потеряла надежду вернуть свой iPhone. Но телефон нашел дайвер из Исландии, он связался с украинкой и вернул ей гаджет, рассказывает 24.

Как это произошло

По словам Екатерины, во время плавания на каяках возле Тенерифе она случайно уронила свой iPhone в океан. Это произошло практически два месяца назад.

В первый же день на поиски гаджета отправился драйвер. Но найти устройство ему не удалось. Украинка говорит, что "смирилась и сразу же заказала новый телефон".

Заметим, что Екатерина воспользовалась функцией "Найти iPhone " – обозначила устройство как потерянное и оставила сообщение с просьбой позвонить на ее другой номер.

Кто нашел гаджет

Прошло полтора месяца и однажды вечером, Екатерине поступил звонок с неизвестного номера с кодом Исландии. Девушка решила, что это какой-то спам и отправила номер в блок, даже не послушав.

На следующий день она уже в соцсети увидела сообщение от пользователя, который ей звонил. Это был исландский драйвер Мартин – он писал, что нашел телефон Екатерины.

Мартин нашел телефон именно в воде, на глубине 13 метров. Он заметил гаджет только благодаря чехлу. Кстати, по словам Екатерины, это дешевый водонепроницаемый чехол с фиолетовой лентой, ценой всего в 5 евро.

Возвращение телефона

Мартин переслал находку с Тенерифе в Германию, где в то время находилась Екатерина.

"Через неделю телефон пришел. И каково было удивление, когда он даже положил чехол. Телефон полностью рабочий, в идеальном состоянии. Он абсолютно целый", – рассказала девушка.

И Екатерина, и пользователи в сети, которые ее знают, считают, что телефон "выжил" только благодаря этому "дешевому чехлу".

Кстати, кота, что на обоях телефона Екатерины, зовут Один, поскольку животное также одноглазое. Девушка утверждает, что "взяла его у волонтера из Турции".

