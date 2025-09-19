Продажи iPhone 17 в Украине стартуют 26 сентября: что нового в смартфонах и какие цены

Apple представила iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новую модель iPhone Air. Компания изменила подход к обновлению линейки iPhone. Если раньше базовая модель оставалась с минимальными изменениями, то теперь даже она получила функции, присущие флагманам. В Украине продажи стартуют 26 сентября, а предзаказ уже доступен на сайте Фокстрот – официального реселлера техники Apple.

Iphone 17: базовая модель с функциями флагмана в новой палитре

Цена – от 46 799 ₴

Наконец-то! Новый iPhone 17 получил частоту обновления экрана до 120 Гц. Это изменение очень радует, ведь раньше такая конфигурация была только в Pro моделях. А потому более яркий 6,3 дюймовый дисплей, более плавное изображение и прокрутка гарантированы. Прочная передняя панель Ceramic Shield 2 с втрое лучшей устойчивостью к царапинам.

Чип здесь A19, обеспечивающий работу всех действий на iPhone, в том числе и функции Apple Intelligence, а также ProMotion для игры в продвинутые игры. Двойная камера 48 Мп для еще лучших снимков, обновленная фронтальная камера и новая функция горизонтальных селфи без поворота экрана – небольшое, но удобное обновление. Батарея тоже получила апгрейд – теперь обещают целый день автономной работы, а быстрая подзарядка всего за 10 минут зарядки обеспечат вам еще до 8 часов воспроизведения видео.

И самое приятное – это новые нежные цвета: лавандовый, зеленый и, конечно, классические белый и черный. Объем памяти – 256 или 512 ГБ.

Яркий оранж – это про Iphone 17 pro и Iphone 17 pro max

Цена – от 63 999₴ (за iPhone 17 pro) и от 69 999 ₴ (за iPhone 17 pro max)

В Pro-версиях установлен процессор A19 Pro с новой системой охлаждения, которая, как уверяют, уменьшает перегрев во время нагрузок. Дисплей у Pro имеет диагональ 6.3 дюйма, у Pro Max – 6.9 дюйма. Частота обновления в обеих моделях уже стандартные – 120 Гц.

И конечно то, что больше всего всех интересует – камеры. В этом году, похоже, Apple все больше хочет превратить камеры смартфона на профессиональную технику для видео. Камера состоит из трех модулей по 48 Мп. Добавлены телеобъективы с 4х и 8х зумом. Поддерживается съемка видео в формате 4K с частотой 120 кадров в секунду. Стабилизация Genlock делает видео четким даже при сильном движении. Блогеры уже наверняка в очереди за новинкой!

Батарея обеспечивает до 39 часов воспроизведения видео. Быстрая зарядка дает 50% энергии за 20 минут. Pro Max впервые получил версию с памятью 2 ТБ, чего хватит для больших фото- и видеопроектов.

Дизайн выполнен в цветах Cosmic Orange, Deep Blue и Silver. Для защиты использовано стекло Ceramic Shield 2, в три раза прочнее предыдущего поколения.

Iphone Air: новый и самый тонкий Iphone

Цена – от 58 499₴

iPhone Air – новая модель в линейке. Его толщина составляет всего 5.6 мм, а вес всего 165 граммов. Это делает смартфон самым тонким и одним из самых легких в истории Apple. Корпус выполнен из титана.

Основная камера имеет 48 Мп, фронтальная – 18 Мп. Доступна новая функция одновременной записи с обеих камер. Стекло нового поколения защищает лучше: заднее в четыре раза прочнее к царапинам, переднее в три раза.

Стоит обратить внимание, что iPhone Air работает только с eSIM. В Фокстрот этот переход сделали бесшовно: в магазинах доступна инструкция и помощь консультантов.

Смартфон доступен в новых светлых цветах: Sky Blue, Space Black, Cloud White и Light Gold. И немного напоминают палитру MacBook Air на M4, вам не кажется? Варианты памяти – 128, 256 и 512 ГБ.

