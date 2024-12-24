Иногда снег, иногда дождь: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на среду, 25 декабря

В Украине на Рождество, 25 декабря, погода будет облачной, но преимущественно без осадков. В большинстве западных областей пройдет небольшой мокрый снег, на юге ночью небольшой, днем ​​умеренный дождь.

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Прогнозом поделился на своем сайте Украинский гидрометеорологический центр. Ночью и утром в среду северную часть страны накроет туман (І, желтый, уровень опасности). На западе на дорогах местами гололедица.

Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта, предупредили синоптики.

Ветер 25 декабря будет северо-восточным, 7-12, на юге местами порывы 15-20 метров в секунду.

Температура ночью и днем в среднем ​​от 2 мороза до 3 тепла. На юге, востоке страны и Днепропетровщине от 2 до 7 тепла, в Крыму днем ​​– до +10.

В Карпатах ожидается снег и от -5 до 0 градусов.

В Киевской области на Рождество будет облачно, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура на Киевщине ночью и днем ​​от -2 до +3; в Киеве в течение суток около 0 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, на Новый год в Украине существенного похолодания не предвидится. Погодные условия будут достаточно мягкими – без сильных морозов и снегопада. В последние дни года будет минимум осадков.

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