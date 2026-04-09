Инициатива ДТЭК собрала 1,5 млн грн для прифронтовых медиа

Инициатива "Украинской правды", ДТЭК и Damirli "Критическая инфраструктура" уже собрала 1,5 млн гривен для поддержки работы медиа в прифронтовых регионах.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"1,5 млн грн собрала инициатива "Критическая инфраструктура" для поддержки работы прифронтовых медиа", – говорится в нем.

Отмечается, что к инициативе "Украинской правды", ДТЭК и Damirli присоединились 25 украинских бизнесов.

Собранные средства направляют медиа работающих в прифронтовых регионах. В частности для Кордон.Медиа в Сумах, Гвара в Харькове, Днепр.Медиа в Днепре, МикВисти в Николаеве и МОСТ в Херсоне.

"Спасибо всем, кто присоединяется. Уже продано 1 492 футболки и худи. Вместе поддерживаем тех, кто защищает правду", – подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, в марте "Украинская правда" и ДТЭК Рината Ахметова запустили совместную социальную инициативу "Критическая инфраструктура" в поддержку независимых региональных медиа в прифронтовых областях.