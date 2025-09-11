Имеют разные 'характеры': какое дерево нельзя сажать возле вишни

Создание сада – это игра в долгую, поэтому опытные садоводы всегда советуют подумать дважды перед тем, как высаживать рядом разные породы плодовых деревьев. Неправильное соседство может привести к снижению урожайности растений, причем для всех соседей.

Как выяснил OBOZ.UA одной из худших пар в саду являются такие популярные деревья, как вишни и яблони. Хотя они обе роскошно цветут весной и дают великолепные плоды, их строение делает из них естественных конкурентов. Так вишня, когда приживется, формирует поверхностную, но широкую корневую систему, которая быстро завоевывает пространство и отбирает питательные вещества у соседей. Яблоня же, в свою очередь, углубляется в почву, а в придачу требует больше влаги, поэтому в соперничестве с вишней за ресурсы она часто уступает.

Различается у этих двух растений и характер роста. Вишня тянется к солнцу и может затенять яблоню. А некоторые ее сорта даже выделяют в землю вещества, тормозящие развитие других деревьев — это явление называется алелопатия.

Не менее важный аспект — кроны. Если посадить оба дерева слишком близко, ветви начинают переплетаться, создавая густую тень, а это затрудняет вентиляцию внутри кроны. Из-за этого возникают идеальные условия для развития грибковых болезней.

Именно поэтому профессиональные садоводы советуют сажать вишни и яблони на расстоянии друг от друга. Между ними должно быть не менее четырех метров. Тогда растения не будут соревноваться за пищу и будут иметь достаточно пространства для развития. А это, в свою очередь, улучшит качество урожая.

Если же вы ищете удачных соседей для вишни, то обратите внимание на такие деревья:

— они близкие "родственники" вишни, имеют схожие требования к почве и климату, поэтому расти рядом им будет комфортно; груша — не конкурирует с вишней за корнями так сильно, как яблоня, и неплохо переносит такое соседство;

— не конкурирует с вишней за корнями так сильно, как яблоня, и неплохо переносит такое соседство; кустовые ягоды, такие как смородина, крыжовник или малина — их корни залегают совсем неглубоко, поэтому они не мешают вишне, а еще создают хороший микроклимат под деревом.

