Сразу после захвата власти большевики развернули глобальную систему лжи, которая называлась пропагандой. Народ жестоко голодал, а большевики – как выражался товарищ Ленин – "архитайно" получали жирные продовольственные пайки. Вот вам месячная норма пайка "ответственного работника" Совнаркома в 1920 году (на 1 члена семьи):

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борошна - 9 кілограмів; масла - 675 грамів; олії - 900 грамів; цукру - 450 грамів; крупи - 3 кілограми 150 гр; м`яса - 4,5 кг; риби - 4,5 кг; овочів 16 кг; чаю - 112 гр.

Звісно, що це не найвища радянська еліта. Найвища (Ленін, Троцький, Свердлов, Дзержинський та інші) мали зовсім інші пайки. Там вже була й ікорочка, і сирочок, і навіть цукерки. Це не рахуючи того, що давали їхні маєтки, "віджаті" у буржуїв. Лише маєток "Горкі", який забрав собі Ленін, мав корівник та птахівник, які освітлювалися за допомогою електрогенераторів а сад з городом мали площу 5 гектарів. Там було все: полуниця й вишні; помідорчики та огірочки; картопелька та яблучка; порічки та малина...

А ще для товаришів комісарів - кремлівська їдальня, що її теж організували "архітаємно" ще у 1918 році. Тут подавали кілька видів сирів; делікатесну рибу (сьомгу, осетрину, стерлядь, вугрів); мариновані грибочки та огірочки; свинину, телятину, курочок, рябчиків, індичок.

Жерли не лише в їдальні, але й брали "обіди на додому", одразу по кілька порцій. Замнаркома Цурюпа (про якого потім фільми знімали, як він буцімто свідомість від голоду втрачав) був жирнючий і увесь час їв. Для цього він затарювався в їдальні одразу шістьма-сімома обідами.

А знаменитий російський історик і письменник Дмитро Мережковський дійсно непритомів від голоду; поет Олександр Блок теж, - від голоду у нього навіть розвинулася цинга й почали випадати зуби. Блок фактично й помер від недоїдання. І таких нещасних було доста.

А в цей час один з найближчих поплічників Леніна - Леонід Красін в листах дружині, яку завбачливо відрядив до Лондона, що лише обідів має двічі на день і скаржився на надлишок м`яса в них.

А які автівки мали більшовицькі комісари! У Леніна їх було півдесятка, більшість - з гаража останнього російського царя Миколи ІІ. Сталін у 1917 році отримав суперрозкішний "Vauxhall", який свого часу замовили в Англії спеціально для вдової імператриці Марії Федорівни, але "Кобі" не сподобалося, що він бів відносно тихохідний, тому Сталін пересів на "Packard Twin Six", перший у світі автомобіль з 12-циліндровим двигуном.

А скільки мільйонів було у більшовицьких вождів у закордонних банках! Ленін мав 75 мільйонів франків у банках Швейцарії. Дзржинський - 80 мільйонів. Стільки ж Зінов`єв. Троцький тримав у Швейцарії 90 мільйонів франків, а ще 11 мільйонів доларів в банках США. І зауважте, долар тоді і долар зараз - дві величезні різниці...

А в кіно та книжках народу розповідали, як товариш Ленін чай моркв`яний пив вприкусочку із шматоком чорного сухарика: мовляв, так бідував вождь.

СРСР мав під собою міцне підгрунтя - глобальну нахабну брехню. Нинішні рф є спадкоємницею "совка" і теж покоїться на тому ж таки матеріалі. Але...

Але СРСР впав. Впаде і новітня бридка путінська імперія. Бо як говорить українське прислів`я: "Все минеться, а правда лишиться".