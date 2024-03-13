"Їх" или "їхній": как правильно говорить по-украински
Важно заботиться о чистоте речи и избавляться от кальки и русизмов. Много путаницы, например, возникает с употреблением слов "їх" и "їхній".
Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, почему использование этих местоимений приводит к недоразумениям. Эксперт дал советы по избежанию языковых ошибок.
Местоимения їх" и "їхній" действительно являются синонимами, однако есть нюансы. Синонимами они становятся, когда речь идет исключительно о принадлежности кому-то или почему-то. То есть, языковед отметил, что можно говорить и "їх речі" і "їхні речі".
Под влиянием русского языка местоимение "их" часто употребляется не в свойственном смысле. Специалисты также отмечают, что "их" - это присвоенное местоимение (отвечает на вопрос "чей?"), а "их" - это форма родового и находящегося падежа от личного местоимения "они" (отвечает на вопросы "кого?", "чего ?", "что?").
К примеру:
Діти вибігли на вулицю, щоб побачити, як до хати під’їжджає їхній батько.
Петро з Оксаною не розуміли, куди поділися їхні речі.
Я підвіз їх до їхнього будинку.
НО:
Не можна їх (кого?) зупиняти.
Ці пакунки ми привезли на пошту, і там їх (що?) батько розвантажив.
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