'Їх' или 'їхній': как правильно говорить по-украински

Важно заботиться о чистоте речи и избавляться от кальки и русизмов. Много путаницы, например, возникает с употреблением слов "їх" и "їхній".

Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, почему использование этих местоимений приводит к недоразумениям. Эксперт дал советы по избежанию языковых ошибок.

Местоимения їх" и "їхній" действительно являются синонимами, однако есть нюансы. Синонимами они становятся, когда речь идет исключительно о принадлежности кому-то или почему-то. То есть, языковед отметил, что можно говорить и "їх речі" і "їхні речі".

Под влиянием русского языка местоимение "их" часто употребляется не в свойственном смысле. Специалисты также отмечают, что "их" - это присвоенное местоимение (отвечает на вопрос "чей?"), а "их" - это форма родового и находящегося падежа от личного местоимения "они" (отвечает на вопросы "кого?", "чего ?", "что?").

К примеру:

Діти вибігли на вулицю, щоб побачити, як до хати під’їжджає їхній батько.

Петро з Оксаною не розуміли, куди поділися їхні речі.

Я підвіз їх до їхнього будинку.

НО:

Не можна їх (кого?) зупиняти.

Ці пакунки ми привезли на пошту, і там їх (що?) батько розвантажив.

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