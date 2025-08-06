Идеальное время: как и где сажать клубнику в августе

Август – идеальное время для посадки клубники, ведь это дает растениям достаточно времени, чтобы укорениться до наступления холодов. Благодаря прогнозируемому потеплению осенью, которое продлит вегетационный период, опытные садоводы могут рассчитывать на ранний и обильный урожай уже весной 2026 года.

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Вместо того чтобы ждать, пока почва оттает, вы можете заранее подготовить площадку для будущих урожаев. Главное – выбрать правильный сорт, который выдержит мягкие зимы, и соблюдать ключевые правила ухода, чтобы минимизировать риски от непредсказуемых погодных изменений .

От правильного выбора почвы и места до защиты от осенних капризов – каждый шаг имеет значение.

Подготовка клубники к посадке

В 2025 году эксперты рекомендуют отдавать предпочтение сортам, устойчивым к теплым осенним периодам. Новые гибриды, такие как "Эльсанта" и украинская селекция "Крымская ранняя", демонстрируют повышенную устойчивость к грибковым заболеваниям, которые часто развиваются во влажном климате.

Опыт садоводов показывает, что такие растения реже начинают цвести преждевременно, что может разрушить будущий урожай. При выборе рассады важно обращать внимание на ее качество: она должна иметь хорошо развитые корни длиной не менее 10 см и здоровые листья без пятен.

Перед посадкой необходимо подготовить почву. В августе она часто пересыхает, поэтому сначала стоит проверить ее кислотность: оптимальный уровень pH составляет 5.5-6.5. Добавьте компост или торф, перекопав землю на глубину 20-25 см. Это обеспечит рыхлую структуру почвы, в которой корни смогут быстро разрастаться. В северных регионах Украины стоит добавить больше органики для удержания тепла, а на юге – уделить внимание дренажу, чтобы избежать чрезмерной влаги.

Посадка клубники в августе

Процесс посадки начинается с выбора солнечного участка, где вода не застаивается. Выкопайте ямки глубиной 10-15 см, оставляя между растениями расстояние примерно 30 см, чтобы у них было достаточно места для роста. Очень важно сажать кусты так, чтобы "сердечко" (точка роста) располагалось точно на уровне земли.

Если посадить его слишком глубоко, оно может загнить, а если слишком высоко – пересохнуть, что является критическим моментом в условиях теплых ночей. Перед посадкой замочите корни рассады в воде на полчаса, чтобы они хорошо напитались влагой.

После посадки обильно полейте каждый куст, а затем замульчируйте почву соломой. Это поможет сохранить влагу и защитить растения от пересыхания.

Защита клубники и подготовка к зиме

В первые недели после посадки поливайте клубнику каждые 3-4 дня, если нет дождей. В условиях теплой осени необходимо следить за вредителями, в частности тлей, и при необходимости использовать биопрепараты.

С наступлением холодов, когда температура опустится ниже +5°C, накройте грядки агроволокном. Это спасет растения от резких перепадов температур и неожиданных заморозков. За несколько недель до наступления морозов, если осень была сухой, рекомендуется внести подкормку с фосфором, способствующую укреплению корневой системы.

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