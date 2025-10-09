Идеальное осеннее хобби для вашего знака зодиака: что выбрать

Если вы хотите найти новое хобби для холодных осенних месяцев, астрология может быть именно тем, что вам нужно, чтобы направить вас в правильном направлении.

Видео дня

Как оказывается, черты и характеристики правящей стихии и модальности вашего знака могут многое рассказать астрологам о занятиях, которыми вы можете наслаждаться. Кей Джей Атлас, профессиональный астролог, поделилась своими мыслями о том, какое уютное осеннее хобби стоит попробовать в зависимости от вашего знака зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля): домашнее пивоварение

Овен – первый знак зодиака, известный своей смелой, амбициозной, соревновательной и энергичной натурой. Этот кардинальный огненный знак не боится жить на полную, часто с неуемной жаждой вызовов. Они позитивные, харизматичные, яркие и прирожденные лидеры и деятели. По этой причине, говорит Атлас, идеальным осенним хобби является занятие новой и увлекательной деятельностью, такой как создание домашнего пивоваренного завода.

Только постарайтесь не слишком увлекаться приготовлением лучшего домашнего пива или комбучи. Мы все знаем, насколько Овны могут быть конкурентоспособными.

Телец (20 апреля – 20 мая): выпекание хлеба

Телец имеет склонность к беззаботным, уютным и чувственным впечатлениям. Приятные звуки, вкусы, ощущения и ароматы являются приоритетными для этого теплого, приземленного знака. Поэтому, по словам Атлас, выпечка хлеба – идеальное уютное осеннее хобби для Тельца, который ценит лучшие вещи в жизни, но в то же время не боится прилагать усилия, чтобы их получить.

Близнецы (21 мая – 21 июня): ведение блога

Близнецы, первый воздушный знак зодиака, — это душа компании: любознательные, креативные и социально компетентные. Они могут сочетать несколько занятий одновременно, от увлечений и хобби до карьеры и друзей. Говорят, что этот воздушный знак, символизируемый небесными близнецами, должен был удвоить свои усилия, чтобы выполнять свои разнообразные обязательства.

Учитывая тот факт, что ими руководит Меркурий, планета-посланник коммуникации, Атлас советует Близнецам попробовать создать собственный блог.

Рак (22 июня – 22 июля): консервирование

Рак — кардинальный водный знак, представленный небесным крабом, известный своей чрезвычайной интуицией, эмоциональной осознанностью, сочувствием и ориентацией на домашний лад. Они любят проводить время дома и создавать уютное, гостеприимное и безопасное пространство для своей семьи и друзей. Они также являются постоянными хозяевами, всегда планируя, когда в следующий раз смогут развлечь и накормить своих близких (в конце концов, Рак руководит желудком). Вкусные домашние блюда — это их стихия.

Лев (23 июля – 22 августа): креативная вышивка крестиком

Лев, которым правит небесный лев, известный своей преданностью, драматичностью, игривостью и страстностью. Они прирожденные артисты с врожденной уверенностью, которая помогает им сиять в любой толпе. Этим огненным знаком управляет солнце и сердце, что делает их смелыми, харизматичными и динамичными. Атлас говорит, что их часто привлекают творческие занятия, где они могут свободно выражать себя, и креативная вышивка крестиком прекрасно подойдет Львам, которые хотят замедлиться этой осенью.

Дева (23 августа – 22 сентября): писательство

Дева — логический и практический земной знак, известный своим вниманием к деталям, интеллектом и склонностью к перфекционизму. Они мыслители с занятым умом, которые преуспевают, когда им нужно решить проблему или выполнить сложную задачу. Эти качества позволяют им добиваться успеха в любом деле и создавать красивую, высококачественную работу.

Для аналитических Дев, Атлас советует записывать утром свои мысли – это квинтэссенция способа начать уютные осенние дни.

Весы (23 сентября – 23 октября): изготовление свечей

Как кардинальный знак воздуха, сезон Весов знаменует начало осени. Эти знаки известны изысканным вкусом, изысканностью и стремлением к гармонии и равновесию вокруг себя. Они любят быть окруженными красивыми вещами и людьми и высоко ценят общество. В то же время они признаны прекрасными посредниками благодаря своему врожденному чувству эмпатии и природным дипломатическим способностям.

Для чувственных и склонных к эстетике Весов, по словам Атласа, такое хобби, как изготовление свечей, – это идеальный союз.

Скорпион (24 октября – 21 ноября): сиропы для кофе своими руками

Страстные и загадочные, Скорпионы глубоко укоренены в психической, эмоциональной сфере. Их креативность, харизма и загадочная сила привлекают людей. Некоторые могут описать их как эмоциональных и интроспективных, и именно так Скорпионы хотели бы, чтобы их воспринимали. Они стремятся формировать глубокие, душевные связи с друзьями и партнерами.

Атлас советует этому водному знаку окунуться в мир кофейных сиропов и холодных пен, приготовленных самостоятельно, в этом сезоне.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря): переработка одежды

Стрельцы, последний огненный знак зодиака, известны как яркие рассказчики, исследователи и творческие личности. Их разговорно называют комиками зодиака, они пленяют всех вокруг своим врожденным юмором и магнетическим обаянием.

По словам Атласа, апсайклинг и переосмысление старой одежды прекрасно подходит для этого авантюрного и любознательного огненного знака.

Козерог (22 декабря – 19 января): каллиграфия

Как и другие земные знаки, Козерога обычно описывают как надежного и практичного. Однако, что отличает этот кардинальный знак, так это его уникальный и неумолимый дух и скрытая, игривая дикая сторона. Козероги амбициозны, трудолюбивы, приземлены и уравновешены, часто заставляя других чувствовать себя спокойно.

Тем не менее, они не любят тратить время на мелочи. С таким количеством дел в жизни, замедлить темп — это вызов. Но даже самые серьезные знаки зодиака заслуживают на отдых и занятия бездумными хобби, говорит Атлас. По ее словам, каллиграфия – отличное осеннее хобби для трудолюбивого Козерога.

Водолей (20 января – 18 февраля): сбор урожая

Водолей считается гуманитарием зодиака: интеллектуальным, прогрессивным и глубоко озабоченным "общим благом" и стремлением изменить мир к лучшему. В то время как другие воздушные знаки сосредотачивают свои социальные ценности на межличностных отношениях, Водолеи придерживаются более общественного подхода. Они не боятся отстаивать то, что правильно, и глубоко связаны со своей моралью и ценностями.

Следовательно, этот воздушный знак тяготеет к хобби и занятиям, которые являются этическими, социально сознательными и экологически чистыми. Они всегда стремятся положительно повлиять на мир, даже в свободное время.

Рыбы (19 февраля – 20 марта): самодельные чаи и сухие травяные настои

Ни один другой знак зодиака не является таким чутким, чувствительным и сострадательным, как Рыбы, которые, как говорят, усвоили и усвоили уроки всех знаков, которые были до них. Как и другие водные знаки, Рыбы глубоко связаны с эмоциональной сферой и знают свою интуитивную сторону. Они легко устанавливают тренды, являются художниками и творческими людьми.

Атлас говорит, что для этого заботливого и чувствительного знака идеально подойдет осознанное занятие, такое как приготовление чая своими руками. Вы не только сами будете пожинать плоды этого хобби, но и можете подарить свой домашний чай и травяные настои близким.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.