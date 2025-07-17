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Идеально для пикника: полезный салат из кабачка гриль, с сыром и орешками

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт салата

Кабачки – идеальные овощи для запекания, а также приготовления очень вкусных салатов, закусок. Еще из можно фаршировать, тушить, готовить на гриле.

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных кабачков на гриле, со специями и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • цукини
  • масло
  • специи
  • фета
  • чеснок
  • орешки

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте кольцами, смажьте маслом и готовьте на гриле.

Кабачки гриль

2. Заправка: смешайте тертый чеснок, специи и масло.

Заправка для блюда

3. Полейте готовые кабачки заправкой, добавьте сыр, специи и орешки, перемешайте.

Готовое блюдо

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