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Идеально для пикника: полезный салат из кабачка гриль, с сыром и орешками
Кабачки – идеальные овощи для запекания, а также приготовления очень вкусных салатов, закусок. Еще из можно фаршировать, тушить, готовить на гриле.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных кабачков на гриле, со специями и сыром.
Ингредиенты:
- цукини
- масло
- специи
- фета
- чеснок
- орешки
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте кольцами, смажьте маслом и готовьте на гриле.
2. Заправка: смешайте тертый чеснок, специи и масло.
3. Полейте готовые кабачки заправкой, добавьте сыр, специи и орешки, перемешайте.
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