Идеально для пикника: полезный салат из кабачка гриль, с сыром и орешками

Кабачки – идеальные овощи для запекания, а также приготовления очень вкусных салатов, закусок. Еще из можно фаршировать, тушить, готовить на гриле.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных кабачков на гриле, со специями и сыром.

Ингредиенты:

цукини

масло

специи

фета

чеснок

орешки

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте кольцами, смажьте маслом и готовьте на гриле.

2. Заправка: смешайте тертый чеснок, специи и масло.

3. Полейте готовые кабачки заправкой, добавьте сыр, специи и орешки, перемешайте.

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