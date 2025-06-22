ID-карты в Украине: надо ли их обменивать и когда

Биометрические паспорта граждане Украины в возрасте от 18 лет должны обменивать каждые 10 лет. Также обмену ID-карты подлежат в ряде предусмотренных законодательством случаев.

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Срок изготовления нового паспорта в форме ID-карты составляет от 10 до 20 дней. Когда, как и где можно обменять биометрический паспорт, а также сколько стоит услуга, рассказали в Государственной миграционной службе.

"Паспорт гражданина Украины (в форме ID-карты) – это основной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины. Впервые этот биометрический паспортный документ оформляется лицам при достижении 14-ти летнего возраста на 4 года, тогда как лицам, достигшим 18-летнего возраста – на каждые 10 лет", – указано в сообщении.

Кроме того, законодательством предусмотрен ряд других причин для замены ID-карты. Это нужно сделать в случае:

изменения информации, внесенной в паспорт (кроме дополнительной переменной информации);

получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков (РНОКПП) или сообщения об отказе от принятия указанного номера (по желанию);

выявление ошибки в информации, внесенной в паспорт;

окончания срока действия паспорта;

непригодности паспорта для дальнейшего использования (паспорт/фотокарточка имеет повреждения (и/или отсутствует его/ее часть), которые не позволяют визуально идентифицировать лицо, прочитать фамилию, собственное имя, отчество, дату и место рождения, кем выдан паспорт, подпись должностного лица и дату выдачи, повреждения перфорированной серии и номера, не позволяющие установить реквизиты паспорта, исправления, в частности внесение изменений в персональные данные лица/наименований органа/штампа/печати, повреждения, которые блокируют возможность считывания, а также внесение изменений в информацию бесконтактного электронного носителя);

если лицо достигло 25- или 45-летнего возраста и не обратилось в установленном законодательством порядке не позднее чем через месяц после достижения соответствующего возраста для вклеивания в паспорт образца 1994 года новых фотографий;

наличия у лица паспорта образца 1994 года (по желанию).

Для обмена ID-карты необходимо обратиться в ближайшее территориальное подразделение ГТСУ. Узнать адреса подразделений можно сайте ГТС Украины или по телефону "горячей линии" Управления по телефону: (0382) 65-03-06 и (093) 273-85-10.

Готовый паспорт можно забрать через 20 рабочих дней, стоимость услуги составляет 558 грн. Если же новый документ нужен быстрее – граждане могут воспользоваться услугой ускоренного изготовления: ID-карту изготовят в течение 10 рабочих дней. В таком случае придется заплатить 928 грн.

Напомним, в этом году стало известно, что выпускников без ID-карты к НМТ-2025 не допустят. Поэтому OBOZ.UA уже подробно рассказывал, как ее оформить и какие документы нужны.

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