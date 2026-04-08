Хутряний или хутровий: есть ли разница между словами

Слова "хутряний" и "хутровий" в современном украинском языке не являются полными синонимами. Эти два прилагательных долгое время употребляли почти как равнозначные, поэтому путаница между ними до сих пор случается очень часто.

Однако в современной языковой практике все четче закрепляется разграничение значений. Языковеды отмечают, что разница между ними не формальная, а смысловая.

Когда употреблять "хутровий"

Прилагательное "хутровий" обычно употребляют тогда, когда речь идет не о готовой вещи, а о сфере, связанной с мехом как материалом, промыслом или отраслью.

То есть это слово уместно в таких контекстах:

хутрова промисловість;

хутрова фабрика;

хутрова галузь;

хутрова торгівля.

Во всех этих случаях имеем значение, связанное с разведением животных, добычей меха, его обработкой или продажей.

Когда употреблять "хутряний"

Прилагательное "хутряний" касается уже конкретного изделия, которое сделано из меха.

Именно поэтому правильно говорить:

хутряна шапка;

хутряний комір;

хутряна накидка;

хутряний одяг;

хутряне пальто.

То есть:

Він працює в хутровій галузі, але сам не носить хутряного одягу.

Это и есть самый удобный способ почувствовать разницу между словами в живом предложении.

