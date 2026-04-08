Хутряний или хутровий: есть ли разница между словами
Слова "хутряний" и "хутровий" в современном украинском языке не являются полными синонимами. Эти два прилагательных долгое время употребляли почти как равнозначные, поэтому путаница между ними до сих пор случается очень часто.
Однако в современной языковой практике все четче закрепляется разграничение значений. Языковеды отмечают, что разница между ними не формальная, а смысловая.
Когда употреблять "хутровий"
Прилагательное "хутровий" обычно употребляют тогда, когда речь идет не о готовой вещи, а о сфере, связанной с мехом как материалом, промыслом или отраслью.
То есть это слово уместно в таких контекстах:
- хутрова промисловість;
- хутрова фабрика;
- хутрова галузь;
- хутрова торгівля.
Во всех этих случаях имеем значение, связанное с разведением животных, добычей меха, его обработкой или продажей.
Когда употреблять "хутряний"
Прилагательное "хутряний" касается уже конкретного изделия, которое сделано из меха.
Именно поэтому правильно говорить:
- хутряна шапка;
- хутряний комір;
- хутряна накидка;
- хутряний одяг;
- хутряне пальто.
То есть:
Він працює в хутровій галузі, але сам не носить хутряного одягу.
Это и есть самый удобный способ почувствовать разницу между словами в живом предложении.
