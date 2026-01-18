Хозяин собаки был озадачен, когда та не встретила его у дверей: что произошло

Владелец лабрадора был просто озадачен, когда вернулся домой с работы, а четвероногий любимец не встретил его радостно у дверей, как он это делает каждый раз.

Видео дня

Мохит Рават задокументировал неожиданное поздравление в Instagram. Сначала он планировал зафиксировать кадры их ежедневных объятий. Однако то, что происходило перед камерой, было далеким от его ожиданий.

"Я вернулся домой, надеясь, что моя собака меня поздравит", – написал он. "Вместо этого то, что я получил, меня ужаснуло! Он не поздоровался со мной, что было очень необычно. А потом я понял, почему".

Объяснение поведения его любимца совсем не впечатлило его. Зайдя внутрь, Мохит увидел у дверей кухни своего лабрадора Джейка, который выглядел чрезвычайно пристыженным.

Рядом с собакой, которая выглядела виновато, на полу лежала куча пищевых отходов, которые Джейк, очевидно, собрал в отсутствие хозяина.

Позже Мохит рассказал, что перед тем, как уйти, он поставил мусорный бак в коридоре, намереваясь вынести его, но забыл, нечаянно оставив Джейку неограниченный доступ.

Видео быстро приобрело популярность, собрав более 1,5 миллиона просмотров, а многочисленные пользователи Instagram отнеслись с юмором к этой ситуации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие породы собак самые послушные.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.