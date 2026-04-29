'Хозяин гор': бурый медведь попал в фотоловушку в нацпарке на Прикарпатье. Видео

В Карпатском национальном природном парке фотоловушка зафиксировала бурого медведя во время спокойной прогулки по лесу. Животное выглядело уравновешенным, что свидетельствует о стабильном состоянии экосистемы.

Сейчас такие наблюдения помогают лучше понять поведение диких жителей Карпат. Об этом сообщает Карпатский национальный природный парк в Facebook.

На обнародованном видео бурый медведь неторопливо движется по лесной местности, демонстрируя характерную осторожность и почти бесшумную походку. Несмотря на значительный вес, который может достигать сотен килограммов, животное легко передвигается по естественной среде.

Экологи подчеркивают, что медведи играют важную роль в поддержании природного баланса. В частности, их называют "садовниками леса", ведь, поедая ягоды и плоды, они распространяют семена растений на значительные расстояния, способствуя восстановлению лесных массивов.

Период после зимней спячки является особенно активным для этих животных. В это время они ищут пищу и восстанавливают силы, что увеличивает вероятность их фиксации камерами наблюдения.

Наблюдение за дикими животными – это не только уникальная возможность, но и ответственность. Посетителей призывают соблюдать правила безопасности и не вмешиваться в естественную жизнь зверей, чтобы сохранить их покой и среду обитания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во Львовской области пограничники с помощью камер наблюдения зафиксировали появление бурого медведя. Кроме него, в объектив попали и другие дикие животные, обитающие в этой местности.

