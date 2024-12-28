Хорошие украинские щедривки, которые легко запомнить: подборка для детей

Щедрый вечер по новоюлианскому календарю отмечают 31 декабря. В народе его еще называют праздником Маланки. Как и на Сочельник, готовят кутью, но пост уже закончился, так что на стол можно ставить мясные блюда и разнообразную выпечку. А после ужина начинается обряд щедрования.

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Дети ходят щедровать, желая добра и достатка в новом году. OBOZ.UA публикует лучшие щедривки для детей, которые легко выучить.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!

***

Щедра, щедра, щедрівочка,

Бігла в вечір до місточка.

А з місточка та й до хати,

В щедрий вечір щедрувати!

Щедро, щедро щедрували,

Щедру радість дарувала!

Щедро щедрого врожаю!

Запашного короваю!

Добра в скрині повні клунки,

Купу грошей на рахунки!

Щоб в чарі у вас шкварчать,

Срібло-злото дзеленчало!

Щедро щастя повні вінця!

Щедрувальникам гостинці!

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

***

Ой сивая, тая зозуленька,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в першому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в другому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому – дрібні зірки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки – то їх дітки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Як на щедрий добрий вечір

До вас гості завітали

Миру, радості до речі

Вашій хаті побажали.

Тож за стіл скоріш сідайте

І стрічайте гарне свято.

Усіх родичів збирайте

Як би не було багато!

***

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім’ї порозуміння!

***

У нашій криниці

Плавають синиці.

А ви, молодиці,

Печіть паляниці,

З печі виймайте,

Нам по пиріжку дайте.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А за сим словом будь же нам здоров,

Можний паноньку, господареньку,

Не сам з собою, з господинею,

З господинею та й з діточками.

Вінчуємо ж вас щастям, здоров’ям,

Щастям здоров’ям та й новим роком,

А й новим роком та й довгим віком!

***

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала.

Що ти тітко напекла,

Неси нам до вікна,

Чи вареник, чи пиріг

Неси нам за поріг.

Щедрик, ведрик, дайте вареник,

З грушами пироги,

Здоровенькі були.

Щедрівочка, щедрівочка

Добра з медом горілочка

А без меду не така

Дайте нам п’ятака

А п’ятак не такий, дайте руб золотий.

Ми щедрівки заспівали,

За щедрівки ленти дали.

Ленти в коси заплетем і в таночок підем.

Ленти в коси заплетем і в таночок підем.

Щедрик, ведрик, дайте вареник

З грушами пироги

Здоровенькі були.

Ранее OBOZ.UA публиковал подборку забавных и веселых щедривок для взрослых.

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