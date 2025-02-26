Холодный воздух задержится в двух регионах Украины: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 27 февраля

В четверг, 27 февраля, погода в Украине еще будет зависеть от области высокого атмосферного давления, которая обеспечит отсутствие осадков. Холодный воздух продолжит медленно отступать, дольше всего он задержится на северо-востоке и востоке страны.

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В этих регионах будет холоднее всего – ночью 11-16, днем 0-5 градусов мороза. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В западных областях потепление наоборот будет самым ощутимым – ночью 0-5 мороза, а днем уже 5-10 градусов тепла. На остальной территории ожидается прохладная ночь (7-12 градусов мороза) и приятная дневная температура в пределах небольших плюсовых значений.

"Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. На дорогах, кроме западных и большинства южных областей, местами гололедица", – сказано в прогнозе.

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица, предупредили синоптики.

Температура по области ночью составит 7-12 градусов мороза, днем будет 0-5 тепла. В Киеве ночью 7-9 градусов мороза, днем 2-4 градуса тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, в первые дни весны в Украину вернутся осадки в виде мокрого снега. Несмотря на то, что сильные морозы станут отступать, снег прогнозируется в большинстве регионов страны.

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