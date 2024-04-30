Великий вторник: суть второго дня Страстной недели и главные правила для женщин

В Украине продолжается Страстная неделя – кульминация Великого поста, предшествующая празднованию Пасхи. Второй день называется Великим вторником и он призван напоминать верующими о Страшном суде и восстановлении справедливости.

OBOZ.UA рассказывает о значении праздника. А также напоминает о его запретах и традициях, которые важно соблюдать.

Чему посвящен Великий вторник

Каждый день в Страстную неделю христиане вспоминают определенные библейские сюжеты и притчи, которые призваны дать им важные наставления в жизни. Во вторник приходит время вспомнить, как Иисус обличил неискренность веры фарисеев и книжников, возвеличив личную веру каждого человека.

Также считается, что именно во вторник Иисус пришел из Вифании в Иерусалим и дал своим последователям в храме города несколько важных уроков – о важности отдавать богу духовную дань, о неотвратимости Страшного суда и о том, что этот день наступит неожиданно, поэтому важно быть к нему. готовым в любой момент своей жизни.

Итак, суть Великого вторника состоит в том, чтобы напомнить людям о важности духовной чистоты не только во время праздников. Призывать их быть внимательными к своей душе всегда и всегда помнить о соблюдении христианских добродетелей.

Традиции Великого вторника

Именно во второй день Страстной недели хозяйки начинали подготовку к пасхальной трапезе. Стоило приобрести все необходимые продукты и спланировать меню.

Также во вторник нужно привести в порядок всю одежду. Грязные вещи стирали, а поврежденные штопали. Старую одежду во вторник нужно отдать на нужды бедных. Считается, что покупать что-нибудь новое можно только после этого. А для семьи хозяйки готовили праздничные вещи, чтобы отправиться на пасхальную службу в церковь.

На Великий вторник считалось своевременным начинать расписывать писанки. Этот процесс сакральный, поэтому организовать его нужно таким образом, чтобы никто в этом не мешал. Атмосфера в помещении, где расписывали яйца, должна была быть соответствующей – спокойной и расслабленной.

Запреты Великого вторника

Как и во всю Страстную неделю, во вторник важно соблюдать строгий пост – не употреблять мясное и молочное, избегать алкоголя. Желательно также отдавать предпочтение сырым блюдам растительного происхождения. Разрешены в этот день хлеб и соль, вода, сырые плоды, орехи, сухофрукты и мед.

Поскольку вся неделя посвящена очищению души, то важно во вторник избегать ссор и конфликтов. Верующим рекомендуется следить за языком, воздерживаться от брани и крика.

Нельзя в Великий вторник собирать застолья или устраивать празднования. Под особым запретом находятся свадьбы. Обряд венчания в церквях не проводится. Также не рекомендуется посещать кладбище.

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