Великая среда: в чем суть третьего дня Страстной недели и что нельзя делать

Последнюю неделю перед Пасхой называют Великой или Страстной. В эти дни, согласно Новому Завету, произошли важнейшие события: приход Иисуса в Иерусалим, Тайная вечеря, предательство, суд и распятие.

В 2024 году на 1 мая приходится Великая среда – день, когда Иуда согласился предать Иисуса за 30 серебряников. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZ.UA.

Великая среда: история

В среду Иисус Христос рассказывал своим ученикам-апостолам, что скоро будет предан и распят. Именно в Страстную среду первосвященники, книжники и старейшины народа решили погубить Иисуса, а Иуда Искариот согласился предать своего учителя за 30 сребренников.

Верующие также вспоминают грешницу, помазавшую Спасителя миром. В Евангелии от Луки есть рассказ о том, как в дом, где остановился Христос, пришла женщина, обливавшая его ноги слезами и мазавшая их миром. Хозяин дома знал, что женщина была грешницей, поэтому усомнился в том, что Иисус действительно пророк – иначе он не позволил бы грешнице и приблизиться к себе. Но Христос поведал притчу о том, что нужно прощать грехи.

Традиции Великой среды

В церквях на утренней службе в последний раз на протяжении Великого поста проводится литургия Преждеосвященных Даров. Верующие традиционно идут исповедоваться на вечернюю службу.

В этот день принято соблюдать сухое питание, то есть разрешается вся растительная пища без термической обработки и масла.

В домах и во дворах продолжаются уборка. Также начинают готовить продукты для выпекания куличей и окрашивания яиц. Уже с вечера можно ставить опару на куличи.

Что нельзя делать в Большую среду

Страстная неделя – скорбный период, поэтому следует отказаться от гуляний, громких празднований и распития алкоголя.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Следует проявить терпение и доброту – не ссориться, не думать о плохом.

Рубить дрова, шить, вязать и вышивать в Страстную неделю издавна тоже не советовали.

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